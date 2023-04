Tica transexual más seguida en Instagram cantó a los famosos que ven su contenido

Dayanna Montreal tiene casi 15 mil seguidores, su cuenta es privada y ella no sigue a nadie. Cortesía

Dayanna Montreal cuenta con casi 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la hace la tica transexual más seguida del país.

Su popularidad ha crecido tanto que la siguen artistas internacionales como el italiano Eros Ramazzotti, el cantautor panameño Boza o el actor Manu Bennett, conocido principalmente por su papel de “Crixo” la serie de televisión Spartacus.

Todos ellos pasan muy pendiente de su contenido y alguno que otro le ha escrito por privado para halagar su belleza o conocerla un poco más.

Curiosamente ella no sigue a absolutamente nadie, ni del país ni a ningún artista de afuera, pues asegura que es más interesante que la sigan a estar pendiente de la vida de los demás.

Fue hace como año y medio que tomó la decisión de tomarse muy en serio el generar fotos, videos y en vivos en sus redes sociales, tanto de Instagram como de TikTok, al ver que la cantidad de seguidores aumentaban con cada posteo.

Este es parte del contenido que ella sube y no enseña demás. Cortesía

Aunque le gusta compartir fotos o videos algo sexosos, nunca enseña de más ni tampoco oculta que es transexual.

“A mí me encanta todo lo que son luces, cámaras, tengo un equipo de grabación en mi casa, que es donde hago la mayoría de mis videos, subo contenido con ropa sexi y así, pero hasta ahí”, asegura.

Le ha ido tan bien con sus plataformas que algunas marcas ya la contactaron para que promocione sus productos.

Además confesó que estuvo a punto a abrirse una cuenta en OnlyFans, pero al final se arrepintió, pues no quiere caer en el contenido vulgar.

“Varios de esos famosos me han escrito preguntando que dónde vivo, a qué me dedico, que si podemos hacer una videollamada para confirmar si soy yo, más que todo los internacionales, los de acá son más discretos”, contó.

Más famosos

Dayanna ganó popularidad entre la comunidad gay tica cuando imitaba a las cantantes Belinda y Britney Spears en los bares de ambiente de San José, pero ya eso quedó en el pasado.

Hace poco más de un año se puso implantes mamarios y ahora luce el cabello rubio, lo que la ha vuelto más atractiva para muchos, quizás por eso tanto famoso la sigue y está pendiente de todo lo que publica.

También se inyectó los labios y se ha puesto botox para verse más femenina y bella.

“Hace como dos meses, dos meses y medio él (Eros Ramazzotti) solo me mandó la solicitud y de hecho, le mandé un mensaje y me respondió. Fue como para cuando él andaba en el país (en enero). Tengo también varias conversaciones con el Roockie (cantante panameño), con uno de los grupo de Salserín que se llama René Velazco, el ex de Paulina Rubio (Gerardo Bazúa). Algunos me han mandado un video saludándome o así”, contó.

Otros que le pasan dando “me gusta” o “corazoncito” a sus fotos son el cubano radicado en Miami, Roberto Guillén, quien hace el papel de guarda de seguridad en el programa de televisión Caso Cerrado.

También el cantante y actor Christopher Uckermann, quien se dio a conocer en el grupo mexicano RBD.

Ella trata de compartir con sus seguidores diariamente, pero más que todo en las noches, pues estudia inglés en el día. Otro dato importante es que su perfil en Instagram es privado, por lo que se dejan guiar solo por su foto principal.

Además, aseguró que tiene solicitudes de amistad de varios famositicos, de los cuales no quiso mencionar el nombre, pero dice que salen en televisión y otros son futbolistas.

Años sin tapujos

Dayanna confesó que desde que estaba en el kínder sentía que era mujer, pero que no fue hasta que tuvo 13 años que le contó a su mamá lo que ocurría.

Aunque siempre contó con el apoyo de sus padres, empezó su proceso de transformación hace 10 años, a sus 19 años, cuando ya empezó a vestir sin pena alguna como mujer.

“Hablé con mis papás, mi mamá me apoya desde siempre, mi papá sí es más quisquilloso en ese sentido, pero igual me apoya. Antes la gente era como más cerradilla de mente, pero ahora es un poco más liberal, ahora ando en la calle como si nada”.

Ella también llevó algunas clases de actuación, las cuales dice estar aplicando muy bien en TikTok, donde le ofrece un contenido más vacilón, pero sin dejar su lado sensual, a sus seguidores.