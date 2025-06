Tico estuvo a nada de ser detenido en Estados Unidos ¿qué fue lo que hizo?

El Influencer vive en Estados Unidos . Instagram

Julián Valjota, un tico que reside en Estados Unidos, estuvo a punto de ser detenido por un descuido que terminó en tremendo susto. Lo que hizo encendió las alertas de las autoridades… y ahora lo cuenta todo.

“Por mi ignorancia de no saber esto, casi lo pierdo todo. Ayer estuve a menos de 5 minutos de México, literalmente en el paso, a la par de Ciudad Juárez. Los que me han visto saben que estoy haciendo un viaje en Estados Unidos, que se iniciaba en San Diego y la parada dos era en Dallas, pero por no saber las leyes hubiera terminado en la cárcel”, relató.

Valjota confesó que él es consciente de que no es ciudadano americano, pero está en proceso. Por eso, siempre viaja con su pasaporte porque el que esté en proceso no significa nada.

“Cuando veníamos de San Diego a Dallas vimos un puesto de migración al lado contrario. Una vez que lo vimos, nos dimos cuenta de que, de la frontera 100 millas hacia adentro, tienen que revisar migración obligatoriamente”, comentó.

Julián Valverde confesó que tenía muchas ganas de llorar.

Lo primero que hizo fue llamar a su abogado, a quien le comentó el problema, y este, al enterarse de que viajaba en carro y no en avión, le dijo que tenía que pasar migra sí o sí, que tuviera a mano su número y le señaló que en el peor de los casos lo iban a meter al tabo de 22 días a un mes.

Julián Valjota pidió perdón en redes por hacer chota con temas de migración y deportaciones.

“Cuando me dijo que, posiblemente, me iban a meter a la cárcel y que me podía sacar, yo sentí un frío en la panza. Pero si ya la había cagado, iba a hacerlo de la mejor manera”, dijo.

Después de llamar a unos amigos mexicanos y no encontrar solución, decidieron, él y los que viajaban en el carro, ponerse una chema de la Sele y contar que andaban viendo los partidos y conociendo.

“En todas las calles había chequeo de migración. Cuando íbamos llegando, había dos carros al frente y nos pegamos para ir todos juntos, y que no haya esa diferencia de tiempo; además, para que el oficial vea que se le está haciendo fila”, dijo.

El desamparadeño manifestó que gracias a uno de sus amigos que tiene pinta de gringo e iba manejando, se salvaron porque el policía le dijo que pasara.

“Sentí que el carro iba lento. Le di gracias a Dios; quería llorar, pero tenía que llamar al abogado para saber qué iba a pasar conmigo. Les cuento esta historia porque sé que muchos me ven y piensan que por hacer esto no me pasa nada, pero cuando uno viene a este país, uno deja muchas cosas, perder todo lo que uno ha hecho por no informarse un poquito más. Sería irresponsable hacerme el loco y no contarles qué pasó porque siento que es de mucha importancia”, afirmó.

Julián aprovechó el momento y, de una vez, les ofreció disculpas a sus seguidores, ya que él muchas veces ha hecho chota con temas de migra y deportaciones. Lo cierto es que confesó que es una situación que él mismo vive.