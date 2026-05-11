Tico Gary Centeno brillará en México en serie deportiva que harán para el Mundial 2026

Gary Centeno, modelo y actor costarricense radicado en México, trabaja en un nuevo proyecto televisivo. (redes/Instagram)

El actor costarricense Gary Centeno atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

El tico, radicado en México, formará parte de la microserie deportiva “Falso 9”, un proyecto que lo tiene especialmente emocionado porque une dos de sus grandes pasiones: la actuación y el fútbol.

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Centeno compartirá créditos con el actor mexicano José Ron, quien interpretará a “El Salsita”, un futbolista que deberá superar un escándalo personal para luchar por su sueño de llegar a la Copa Mundial de Fútbol.

"Falso 9" es la nueva serie en la que participará Gary Centeno

La producción de esta serie es realizada por TUDN y se transmitirá dentro del programa “La Jugada” y se transmitirá durante el Mundial 2026.

Para Gary, este proyecto representa mucho más que un nuevo reto actoral, ya que desde niño ha practicado fútbol y mantiene un profundo amor por el deporte, por lo que ser parte de una historia ligada al balompié tiene un significado muy especial.

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Pero las buenas noticias no terminan ahí. Hace apenas unos días, el actor anunció que se convertirá en padre por segunda ocasión, una noticia que llenó de alegría, pues su pareja Lorena del Castillo tendrá otra niña.