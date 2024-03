Tico Gary Centeno participará en importante reality de Telemundo: “Ya me abrí una pequeña puerta”

El actor costarricense Gary Centeno será parte del reality Top Chef VIP de Telemundo.

La Casa de los famosos está por terminar su tercera temporada y Telemundo ya anunció que viene con un nuevo reality para mayo en el que participará el actor costarricense Gary Centeno.

Se trata de la competencia de cocina “Top Chef VIP” en el que participarán personalidades de la talla del cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, la exreina de belleza Alicia Machado, la presentadora Patricia Navidad, el actor Alejandro López, el astrólogo Niño Prodigio, entre otros.

En este programa también participará Carolina Tejera, la actriz venezolana, quien fuera esposa del empresario artístico Don Stockwell y que es madre de su hijo Michael.

Para el sancarleño, radicado en México hace unos años, esta es la oportunidad de oro que tanto había deseado, pues asegura que salir en Telemundo es como estar en las grandes ligas por ser el canal más visto por los hispanos.

El actor tico compartirá la cocina con otras caras muy conocidas del espectáculo internacional.

Además, lo considera el fruto de tanto trabajo y esfuerzo que ha hecho por hacerse un nombre viniendo de un país tan pequeño como Costa Rica.

“Es una oportunidad muy importante en mi vida porque desde hace mucho tenía la energía y ojos puestos en Telemundo porque sé que es de las cadenas más importantes a nivel mundial, entonces estoy muy contento y muy agradecido porque es una semilla que puse hace mucho tiempo, desde que llegué a México. Desde que me vine para México lo que hice fue poner semillitas y semillitas y dije: ‘en algún momento esta vara va explotar’, y bueno, hasta ahorita en este momento es que que están empezando a florecer todas semillas que puse”, expresó.

Gary mencionó que lo tiene muy contento es el hecho de grabar al lado de “gente pesada a nivel mediática” y de poder mostrarse tal y como es porque no tiene que interpretar ningún personaje.

Gary Centeno tiene una relación y una hija con la actriz Lorena Del Castillo. (Captura Instagram)

En cuanto a la cocinada confesó que algo le hace, pero no para sentirse todo un chef o un profesional de la cocina.

“Cocino lo normal, lo que yo cocinaba de carajillo con mi mamá, que a ella le gustaba mucho, tenía una sodita, entonces me acuerdo muy bien de la cocina. Sí, me gusta, pero definitivamente no soy chef ni soy profesional así es que también vengo a aprender muchísimo”, aclaró.

LEA MÁS: Costarricense Gary Centeno es el campeón del reality “Todos a bailar” de TV Azteca

Una gran puerta

En total son 20 celebridades las que participarán en “Top Chef VIP”, cuya conducción está a cargo de la actriz colombiana Carmen Villalobos, y donde el ganador tendrá la oportunidad de llevarse 200 mil dólares; es decir, más de 102 millones de colones.

Gary mencionó que sus expectativas son muy altas y que siente que el reality va a estar muy bueno por la calidad del elenco y que en esta nueva temporada “están poniendo todo en el asador”.

Esta no es la primera vez que el actor tico participa en un reality, pues en México tuvo la oportunidad de estar en “Todos a bailar”, de TV Azteca, en la que resultó el ganador de la temporada 2022 junto a su equipo. Además, fue parte del programa “Survivor”, igual de TV Azteca, pero que se grabó en República Dominicana en 2021, quedando entre los finalistas.

Gary Centeno estuvo en el reality Survivor México y quedó entre los finalistas del programa. Instagram

Sin embargo, considera a nivel de su carrera ahora se le está abriendo una puerta más grande porque esta es una de las cadenas de televisión más importantes en el mundo del entretenimiento.

“Siento que ya me abrí una pequeña puerta en Telemundo, que también Telemundo produce muchas cosas y yo la verdad es que soy actor, para mí lo más importante es la ficción, actuar, pero este tipo de programas también te abren algunas puertas, creo que el destino no me lo está enviando así porque así, me lo está enviando por alguna razón y quiero pensar que esto va a explotar de alguna mejor manera”, mencionó.

LEA MÁS: Gary Centeno sobre su participación en Survivor: “Si gano me cambia la vida”

Todo el apoyo de los ticos

Gary aprovechó para pedirle a los ticos que lo apoyen en este nuevo proyecto porque no es solo su nombre sino el de Costa Rica el que va a estar sonando y que si bien las eliminaciones no dependen de la votación del público sino de la decisión de los jueces del programa, es bueno que la producción vea que no quieren que salga de la competencia.

Ellos son los 20 participantes de Top Chef VIP de Telemundo

“El apoyo de Costa Rica será muy importante, pues no cuenta con votos ni con nada porque esto es pura eliminación por cocina, pero siempre el que la gente comente en redes sociales, genera mucho tráfico y me ayuda porque van a ver que soy alguien fuerte, entonces es muy importante que la gente de mi país me apoye”, agregó.

Desde esta semana se empezó a grabar el programa de cocina en Estados Unidos y la fecha de inicio se dará a conocer en estos días. Los ticos pueden seguir el concurso por el propio canal, así como sus redes sociales donde comparten extractos de sus realities.