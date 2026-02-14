Farándula

Ticos le ponen humor al descubrimiento de restos fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Cartago

Museo Nacional de Costa Rica confirmó el hallazgo este viernes en una propiedad privada de esa provincia

Por Manuel Herrera

El hallazgo de restos fósiles de megafauna pleistocénica en Cartago puso a volar la imaginación —y el humor— de los costarricenses en las últimas horas.

El Museo Nacional de Costa Rica, por medio de su Departamento de Historia Natural, anunció este viernes el descubrimiento de huesos pertenecientes a un mastodonte y un perezoso gigante, encontrados en una propiedad privada de la provincia brumosa.

Hasta el bar Tencha salió a relucir en los memes. (Redes/Redes)

¿Qué encontraron exactamente en Cartago?

Según detallaron los investigadores, el descubrimiento incluye restos de un cuvieronius, un mastodonte gigante similar al mamut y emparentado con los proboscídeos, así como de un eremotherium, un perezoso gigante que habitó el territorio costarricense hace miles de años.

Este tipo de hallazgos permite conocer mejor la fauna que existió en el país durante el período Pleistoceno y aporta información clave para la historia natural de Costa Rica.

Ticos le sacaron humor a descubrimiento de restos fósiles en Cartago

Memes, frío y hasta La Era del Hielo

Como era de esperarse, los ticos no dejaron pasar la noticia sin meterle humor.

En redes sociales comenzaron a circular memes sobre el hallazgo en Cartago, donde incluso salió a relucir el legendario bar Tencha como parte de las bromas.

Otros aprovecharon el frío casi congelante que ha azotado la provincia en los últimos días para relacionarlo con la presencia de animales prehistóricos. Algunos usuarios hasta recrearon escenas asociadas con la película La era del hielo.

La era del hielo en Cartago, dijeron algunos tras el descubrimiento y el frío que azota la provincia. (Redes/Redes)

Entre ciencia y risas, el descubrimiento de estos fósiles no solo aporta valor histórico y paleontológico, sino que también demuestra que el ingenio tico siempre encuentra la forma de hacerse presente.

Hasta el Club Sport Cartaginés salió rascando con los memes. (Redes/Redes)
Ticos le ponen humor al descubrimiento de restos fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Cartago. (Redes/Redes)
