Tiene 102 años, se divorció a los 99 y cuenta que su vida cambió

¿Quién pensaría que divorciarse podría dar tanta satisfacción? Esta es la historia de Mauricio y el motivo de su felicidad es, nada más y nada menos, que el haberse divorciado de su segunda esposa a los 99 años.

Durante una entrevista con Nosotros a la mañana (eltrece), Mauricio, un hombre de 102 años, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Mauricio admitió que antes de divorciarse, su salud estaba deteriorándose con taquicardia, hipertensión y malestar constante. Captura de pantalla

En la nota compartió que su vida “cambió para bien” después de su divorcio a los 99 años, siendo este su segundo matrimonio. Su primera esposa y madre de sus hijos siempre la tiene presente en su corazón, ya que murió de cáncer después de sufrir durante cuatro años.

Mauricio admitió que antes de divorciarse, su salud estaba deteriorándose con taquicardia, hipertensión y malestar constante. Sin embargo, después de separarse de su pareja, su salud “mejoró significativamente”. A los pocos meses, sus dolencias desaparecieron y empezó a disfrutar del cariño de sus hijos y conocidos.

“Se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia” , aseguró.

Cuenta que ejercita su memoria con la lectura.

“Ya los ojos me están fallando un poco, me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra con los celulares”, explicó.

También asegura que maneja “algunas cosas de la tecnología” y tiene a la mano siempre Facebook y WhatsApp. Afirma que se hace sus exámenes médicos y no tiene ningún problema grave. Hace 40 minutos de ejercicio a diario, trata de caminar en el parque y si no lo hace en el balcón. No le gusta quedarse sentado sin hacer nada.

Según Mauricio, el amor por la gente y “no tener odios” es esencial para vivir muchos años, como el poema del poeta José Martí que recita: “Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca”. Para él, esa es la clave para vivir una vida larga y feliz.