Tigre Tony amenizará con su show retro la gran fiesta del Día del Padre que organiza La Teja

Ya está todo listo para el fiestón del Día del Padre que La Teja está organizando para chinear a nuestros lectores.

Será este viernes en el Costa Rica Tennis Club y uno de los platillos principales de la actividad será el show retro que tendrá el Tigre Tony al lado del Dj Milhouse.

Este espectáculo pretende llevar a los tatas y a los acompañantes a tiempos cuando eran más jovencillos y disfrutaban de la radio y de la música en su máxima expresión.

“El show se trata de recrear la época de los 90, es música de esos años, junto con videos. DJ Milhouse es el oficial del programa Hot Mix, que es un espacio que la gente siempre escuchaba en ese tiempo y ahora nosotros lo tenemos en la emisora Planet 107.5 FM y a la gente le gusta, lo sigue mucho. Abarca música de todos los géneros que se convirtieron en clásicos, de grupos que marcaron.

“Es como devolverlos a su niñez o juventud, en esa época la gente consumía la radio como medio principal y la radio era la que imponía la moda, si sonaba ahí, quería decir que la canción iba a pegar. Recuerdo que nos llamaban a pedirnos canciones para poder grabarlas ellos en los casetes y nos decían que no les pusiéramos el sello ( de la radio)”, recuerda el Tigre.

DJ Milhouse será el del sabor y las mezclas en la fiestota. (Melissa Fernandez Silva)

Tony asegura que cada época en la que ha vivido dentro del mundo de la música ha tenido su propia magia , pero, sin duda, los 90 fueron años inolvidables para muchos y por eso es que todavía, pasan muy pendientes de que cuando se realizan este tipo de actividades para ir y recordar viejos y buenos tiempos.

Época dorada

En lo personal, recuerda que fueron unos años en que los locutores de radio eran como verdaderas estrellas de rock.

“Había unos que tenían un poco más de imagen como Domingo Argüello, pero a todos nos tocó y tuvimos nuestro público, en mi caso siempre fui muy cercano con la gente, andaba con la discomóvil en los pueblos y tenía seguidores de colegios. A veces me pasa que me dicen la ‘leyenda’ y me hace gracia, pero es parte del trabajo que hacíamos y que por dicha gustaba mucho”, aseguró.

Además del show retro, habrá cena y dos stand up comedy con Waleska Oporto y Arnaldo Porras, quienes prometen hacerlo reír en paleta. Nuestra intención es que los tatas la pasen puras tejas.

