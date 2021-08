Tipí Royes y René Barboza aconsejan a Greivin Moya para su nueva etapa en la política

Greivin Moya se despidió del periodismos con este mensaje en sus redes sociales. Facebook Greivin Moya se despidió del periodismos con este mensaje en sus redes sociales. Facebook

El periodista Greivin Moya hizo oficial ayer que se tira al agua (a veces agitada) de la política con el partido Fuerza Nacional, como aspirante a la presidencia.

Ya ocurrió en el país que futbolistas, músicos y periodistas empezaron aventuras políticas que no terminaron como esperaban.

Para ver qué le recomiendan a Greivin fuimos a buscar a dos que ya pasaron por donde asustan: el cantante Rogelio “Tipí” Royes, vocalista del grupo Marfil, y el comunicador y cantante René Barboza, quienes llegaron a postularse para el puesto de alcalde del cantón de Tibás.

En febrero del 2016, Tipí Royes se tiró a la calle a cantar sus canciones e incentivar a los tibaseños a votar por él.

Ambos no solo le desean lo mejor al ahora exreportero de canal 7 en su nueva faceta, sino que también le mandaron uno que otro consejillo para que se prepare, porque aseguran que el mundo de la política no es jugando.

“El consejo que le puedo dar es que se arme de paciencia porque le van a empezar a inventar un montón de cosas, le van a empezar a decir que él se va a meter en esto de la política por intereses, porque se dio cuenta que en la función pública se puede hacer mucha plata robando, en fin, todo eso le van a sacar.

“Que se arme de paciencia y se ponga una coraza porque en la política las ofensas, las humillaciones y las calumnias son por doquier”, dijo el expresentador del programa Sin Complejos.

René Barboza dice que, de momento, volver a la política no está en sus planes, ahorita está enfocado en otras cosas.

Mucha transparencia

René recordó que él aspiró a comandar la alcaldía tibaseña, pero decidió retirarse dos meses antes de las votaciones por una serie de anomalías que descubrió dentro de la municipalidad y no quería comerse esa bronca que dejaron las administraciones pasadas.

Tanto Barboza como el cantante de “Represento” concordaron que para ganarse el apoyo del pueblo, también se necesita ser muy transparente, tanto en la vida profesional como en la personal, porque con la mínima torta, los contrincantes se pueden trae abajo cualquier campaña o imagen del candidato, por más buena que sea.

“Tengo un buen concepto de él y el único consejo que yo le daría es que sea transparente, que lo que salga de su boca sea verdad, que no lo diga para convencer a las personas sino que hable con la verdad, para mí es lo que más vale”, expresó el limonense.

Tipí fue a votar por él mismo al Colegio Mauro Fernández, cuando se tiró de candidato a alcalde en el 2016.

Nunca más

El cantante nacional se postuló para ser alcalde en el 2016 por el partido Movimiento Libertario, pero por más fama que tiene por salir en tele o en los periódicos y que miles de ticos se sepan sus canciones, no logró los votos suficientes para ganar el cargo.

Por eso Tipí Royes dice haber aprendido muy bien la lección de que en la política no gana cualquiera, por más cariño que le tenga el público que lo ve saliendo en tele o cantando en una tarima.

“Puede que tenga o no tenga una ventaja el que don Greivin sea conocido, porque mucha gente puede estar a favor de su trabajo como investigador, pero otros no. Una cosa es la política y otra, que yo lo aprendí, es que lo aprecien a uno por el trabajo que uno hace a diario o por ser figura pública”, mencionó.

El reconocido periodista se despidió el viernes anterior del público de Telenoticias luego de una amplia entrevista junto a Ignacio Santos.

Luego de trabajar meses y meses en su campaña, el partido del caribeño solo logró colocar a un regidor y un suplente en la alcaldía tibaseña.

El líder de Marfil cree que Moya podría llegar a figurar como uno de los favoritos para los votantes porque no solo hizo investigaciones y denuncias de peso en su trabajo como periodista de canal 7, sino también porque ha tenido una fama intachable. “Eso puede ser un gran plus para que llegue a dar la pelea”.

“A mí me parece muy bien que se incline por la política y me parece que también es una buena opción. Queremos ideas frescas, gente nueva y no es mala idea que se tirara de candidato, ojalá que sea para bien y que las ideas con las que viene sean beneficiosas para el país”, explicó.

Estos son parte de los mensajes que está promoviendo el ahora candidato presidencial.



— "A mí nunca me encontraron nada malo porque soy una persona muy recta, yo sé que hasta me seguían en carro para ver qué hacía y que no", Tipi Royes, cantante.

Tipí dijo que quedó curado de la política porque al final le tocó buscar por sus propios medios el dinero para su campaña. “El partido nunca me ayudó”.

Cada vez más común

Para el politólogo Sergio Araya, la política se ha vuelto muy cambiante, pues con los años son más las figuras públicas que terminan en política, siendo eso una tendencia mundial.

“Ahora se están dando mucho esos ejemplos de exdeportistas o comunicadores, es decir, todas aquellas figuras que han tenido en sus ámbitos de acción una proyección mediática, contacto con la ciudadanía, y que son generadores de opinión pública. Entonces, ahora hay muchos, como en México, que está el exjugador Cuauhtémoc Blanco, y aquí en Costa Rica también se han venido dando, unos con más o menor éxito”, señaló.

Para el experto, el periodista Greivin Moya puede llegar a usar su popularidad para ganar seguidores. “Haciendo conexión con esa línea de insatisfacción ciudadana, de molestia con los casos de corrupción, puede argumentar que a lo largo de su carrera periodística se dedicó a hacer ese tipo de denuncias”, explicó sobre la que puede ser su forma de ganar votos.