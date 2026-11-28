El cantante Toledo llevó a las redes sociales su felicidad por cumplir 21 años de casado con Karma Jackson, más conocida como Kisha Jackson.

Toledo presumió este viernes ese montón de años que tiene junto a su esposa con un mensaje en el que le recordó el gran amor que le tiene.

Toledo y Kisha tienen 21 años siendo marido y mujer. (Instagram/Instagram)

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“Hoy (el viernes) es nuestro aniversario. ¡21 años de casados y muchísimos más de andar juntos! Te amo, mujer loca”, escribió Toledo dándole un tono jocoso a la celebración.

Con el mensaje, el cantante compartió dos fotografías donde aparece compartiendo con su esposa al aire libre.

Muchos años juntos

Aunque celebran 21 años como marido y mujer, la relación de ellos data de todavía más años.

En ocasiones anteriores, Toledo ha destacado el apoyo de su esposa en su carrera musical y ha señalado que su familia es el centro de su vida.

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La relación entre ellos inició como amigos y se consolidó con el tiempo hasta que llegaron a convertirse en marido y mujer.

Toledo compartió algunas fotos que tiene junto a su esposa Kisha. (Instagram/Instagram)

En el marco de su 21 aniversario de casados, la pareja recibió en redes algunos mensajes de sus seguidores.

“Felicidades”, “bendiciones al millón”, “¡Feliz aniversario! Que las bendiciones sigan llegando una tras otra”, “pase los secretos para durar tanto”, son parte de los comentarios que han dejado a la pareja en el perfil en Instagram del cantante.

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