Toni Costa agarró tres vuelos para ayudar en Valencia y esta de nuevo en Costa Rica con una nueva misión

Toni Costa regresó a Mira quién baila luego de estar unos días en Valencia ayudando a sus paisanos que se vieron afectados por las inundaciones. Fotografía: Lilly Arce.

Toni Costa regresó a la mesa de jueces de Mira quién baila (MQB) luego de pasar varios días en Valencia, España, barriendo barro, quitando escombros y brindando una mano a sus hermanos de Valencia, España, tras las inundaciones provocadas por el paso de DANA la semana anterior.

El español contó que tuvo que abordar tres aviones para ir a ayudar a su pueblo, pero que eso no le importó y que regresó con el corazón tranquilo al ver que pudo ayudar en algo y abrazar a su madre.

Esto fue lo que nos contó antes de iniciar la novena gala.

Fueron días muy difíciles en Valencia, ¿cómo está el corazón?

Era un viaje que necesitaba hacer porque, créase o no, pude ver a la familia y luego pude meter mano con el pueblo, con el barrio, para intentar aportar lo que sea. Sé que una mano a lo mejor no aporta mucho, pero yo me sentí muy bien estando allí, sintiéndome útil en vez de estar en mi casa, en un hotel tranquilamente.

Gracias a la producción por permitirme ir. Fueron tres aviones para llegar a Valencia, pero no me importó. Ya que estuve allí me puse las botas, el rastrillo, meterse en el barro, quitar restos de todo. Estar ahí, hombro a hombro con la gente. Mucha gente estuvo aportando y bueno, es un trabajo grandísimo

Hubo pérdidas de 100 mil autos, 65 pueblos, miles de negocios que están a nivel de la calle se perdieron.

Volví por los compromisos en Mira quien baila. Me iría mañana otra vez para allá, pero hay cosas que hacer, bailamos la semana que viene, hay que preparar el baile. Me quedo más tranquilo de haber ido, de ver la familia sobre todo.

Toni Costa estuvo en Valencia ayudando a los daminificados tras las fuertes inundaciones de los últimos días. (Instagram)

- ¿Qué fue lo más duro que vivió allá?

Ver la realidad. No tiene comparación verlo en un video que verlo en persona.

- ¿Cómo se siente después de vivir todo eso?

Como te digo, mucho más tranquilo después de haber ido. Es una cosa que se necesita, un llamado que tienes que hacerlo. Costara lo que costara tenía que estar porque es mi barrio, el barrio en que yo crecí.

- ¿Su familia cómo está?

Quedó super bien. El negocio de la familia (la academia de baile) está en Valencia y a Valencia no le pasó nada. Los pueblos de afuera fueron los afectados.

Mi madre, mi hermana y mi cuñado sí lo vivieron, ellos están en un cuarto piso. Mi madre vive en un bajo, pero hay como 6 escalones. La inundación llegó hasta el último escalón, pero no siguió. Mi madre estuvo incomunidada: sin agua, sin luz, sin teléfono tres días hasta que fueron a rescatarla.

Toni Costa habló de sus días como voluntario en Valencia

La pude ver. Me dijo: ‘sabía que estabas aquí, lo sabía’.

Cuando estaba en escala en Madrid me llamó, le envié una foto como si estuviera en el hotel en Costa Rica y me dijo: ‘hay querido, pensaba que estabas aquí. Lo siento, lo siento (en el pecho) y sí que era verdad.

Cuando me ve me dice: ‘es que yo sabía que estabas aquí’.

Estaba muy angustiado. Sigo sentido (afectado). Allá mismo comencé a llorar porque he visto lo que se debe hacer. Hay mucho, mucho por reparar.

El juez Toni Costa nos adelantó que el otro domingo bailará en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

- Entonces, la otra semana bailará en la pista de Mira quién baila...

La otra semana bailamos Isaac y yo, luego más adelante también va a bailar Isaac solo y yo solo. Así que atentos porque tenemos muchas ganas de saber cómo lo hacemos.