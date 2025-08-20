Toni Costa está de cumpleaños y su ex Adamari López lo felicita mientras Mimi Ortiz guarda silencio

El bailarín español Toni Costa está cumpliendo años este 20 de agosto y una que ya lo felicitó fue su exesposa Adamari López.
El juez de Mira quién baila (MQB) llegó a sus 42 años y en su cuenta de Instagram ha compartido varias de las felicitaciones que le han hecho llegar.
Entre ellas, la de la presentadora puertorriqueña y madre de su hija, Alaïa, quien también le mandó un lindo mensaje.
“¡Feliz cumpleaños, papi! Te amo mucho, gracias por ser mi cómplice, mi compañero de juegos y el que siempre me hace reír hasta que me duele la panza. Gracias por cuidarme, por quererme tanto y por hacer que cada día juntos sea feliz. Hoy celebramos… ¡porque tú te lo mereces todo!“, le escribió su hija.
Mientras que, Adamari le escribió en su posteo: “Happy Birthday Toni! Todo lo que tu corazón anhele se haga realidad”, junto a una imagen donde salen los tres juntos.
Su novia, Libni “Mimi” Ortiz, es la que no le ha publicado nada en sus redes y no porque no quiera, sino porque no puede.
A la exparticipante de MQB le ha tocado guardar silencio en Instagram porque hace una semana lo tiene bloqueado.
Según había contado la modelo y ahora futura presentadora de Sábado feliz, su cuenta desapareció de un pronto a otro y no ha podido recuperarla.
En su cuenta de TikTok compartió este miércoles un video bailando y solo escribió: “Sigo sin Instagram. Paso a saludarlos, los extraño”, pero nada de felicitaciones para su amorcito.
Por cierto, dentro de poco Toni Costa estará de regreso en Costa Rica, pues será de nuevo juez en la segunda temporada de Mira quién baila que arranca el 7 de setiembre.
