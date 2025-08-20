Toni Costa está de cumpleaños y su ex Adamari López lo felicita mientras Mimi Ortiz guarda silencio

Toni Costa está de cumpleaños número 42. (redes/Instagram)

El bailarín español Toni Costa está cumpliendo años este 20 de agosto y una que ya lo felicitó fue su exesposa Adamari López.

El juez de Mira quién baila (MQB) llegó a sus 42 años y en su cuenta de Instagram ha compartido varias de las felicitaciones que le han hecho llegar.

Entre ellas, la de la presentadora puertorriqueña y madre de su hija, Alaïa, quien también le mandó un lindo mensaje.

Toni Costa fue felicitado por su hija Alaia. (redes/Instagram)

“¡Feliz cumpleaños, papi! Te amo mucho, gracias por ser mi cómplice, mi compañero de juegos y el que siempre me hace reír hasta que me duele la panza. Gracias por cuidarme, por quererme tanto y por hacer que cada día juntos sea feliz. Hoy celebramos… ¡porque tú te lo mereces todo!“, le escribió su hija.

Mientras que, Adamari le escribió en su posteo: “Happy Birthday Toni! Todo lo que tu corazón anhele se haga realidad”, junto a una imagen donde salen los tres juntos.

Este fue el mensaje que le dejó su expareja en sus redes sociales. (redes/Instagram)

Su novia, Libni “Mimi” Ortiz, es la que no le ha publicado nada en sus redes y no porque no quiera, sino porque no puede.

A la exparticipante de MQB le ha tocado guardar silencio en Instagram porque hace una semana lo tiene bloqueado.

Mimi Ortiz tiene su Instagram bloqueado por eso no ha podido felicitar públicamente a su amorcito. (redes/Instagram)

Según había contado la modelo y ahora futura presentadora de Sábado feliz, su cuenta desapareció de un pronto a otro y no ha podido recuperarla.

En su cuenta de TikTok compartió este miércoles un video bailando y solo escribió: “Sigo sin Instagram. Paso a saludarlos, los extraño”, pero nada de felicitaciones para su amorcito.

Su colega y coterráneo Isaac Rovira también felicitó a Toni Costa en sus redes. (redes/Instagram)

Por cierto, dentro de poco Toni Costa estará de regreso en Costa Rica, pues será de nuevo juez en la segunda temporada de Mira quién baila que arranca el 7 de setiembre.

