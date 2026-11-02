Toni Costa respondió a quienes lo criticaron por celebrar Halloween pese a su fe religiosa

Toni Costa se maquilló en los camerinos de Teletica para disfrazarse y celebrar Halloween. (redes/Instagram)

El juez español Toni Costa disfrutó este sábado 31 de octubre de su primer Halloween en Costa Rica, pero lo que parecía ser una noche de diversión junto a los compañeros de Teletica terminó generándole una ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

El bailarín y coreógrafo decidió disfrazarse para celebrar la festividad en el concierto de Ozuna y se maquilló la cara como una especie de zombi para completar su atuendo.

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Sin embargo, parece que a algunos de sus seguidores no les hizo ninguna gracia que participara en esta celebración, pues comenzaron a cuestionar sus creencias religiosas y hasta su relación con Dios.

Ante los señalamientos, Costa decidió pronunciarse y publicó un extenso mensaje en el que dejó claro que no está dispuesto a que pongan en duda su fe por haberse disfrazado.

“Mi fe no es un disfraz. Y mi relación con Dios no está en discusión”, escribió de entrada.

Toni Costa se disfrazó de zombi para celebrar Halloween

El español aseguró que simplemente quiso pasarla bien y disfrutar de una noche con amigos, sin que eso significara participar en algún culto o renunciar a sus convicciones religiosas.

“Increíble que por disfrazarme, pintarme la cara y disfrutar de una noche con amigos haya quienes se crean con derecho a cuestionar mi fe, mi bautismo y hasta mi relación con Dios”, expresó.

Toni también dejó claro que respeta a las personas que, por sus creencias, prefieren no celebrar Halloween, pero recordó que ese respeto debe ser recíproco.

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Incluso, aprovechó para lanzar un mensaje a quienes utilizaron la Biblia para cuestionarlo y les pidió que revisaran primero sus propias acciones antes de señalar a los demás.

“La Biblia también habla de la hipocresía, la soberbia, la mentira y la falta de amor. Antes de señalar los pecados ajenos, examinemos los nuestros. Porque santos, aquí, no somos ninguno”, manifestó.

Toni Costa aclaró que su fe no se afecta por un disfraz de Halloween. (redes/Instagram)

El juez de Mira quién baila también recordó que su bautismo marcó el comienzo de su camino con Jesús, pero reconoció que sigue aprendiendo y creciendo cada día.

“No soy un santo. Soy un hombre que ama a Dios. Y no necesito aparentar lo primero para demostrar lo segundo”, agregó.

Para cerrar, Toni aseguró que Dios conoce su corazón y que eso es suficiente para él. Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de defender el trabajo de maquillaje que lució durante la celebración.

“Y ahora disfruten del maquillaje, que quedó espectacular, ¿verdad?“, escribió, agradeciendo a Dahianna Cantillo Gómez, maquillista de canal 7, por ayudarlo con su caracterización.

El español también contó que la fiesta estuvo tan buena que se levantó el domingo a las 2 p.m., algo que hacía hace mucho tiempo.