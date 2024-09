Toni Costa reveló por qué piropea tanto a las participantes de Mira quién baila Costa Rica

Toni Costa, bailarín y juez español, se ha ganado la admiración de muchas televidentes que ven Mira quién baila de Teletica.

Toni Costa es toda una sensación en el programa Mira quién baila no solo por lo guapo y galán que es, sino por sus pícaros comentarios hacia algunas de las participantes.

El español nos confesó que encontró en Costa Rica algo que deseaba desde hace mucho tiempo y también nos habló de los piropos hacia Lynda Díaz y Lisbeth Valverde.

- ¿Cómo se da esta conexión con Teletica?

Esto vino un poco de rebote porque un buen amigo que trabaja en televisión en temas de producción y demás, estaba trabajando con un talento para llevarlo a la cadena (Teletica) para que concursara a Dancing with the Stars y, sabía del cambio de formato a Mira quién baila, y bueno, imagino que él me tenía en mente, como yo llevaba 15 temporadas, 13 siendo bailarín y 2 siendo co-presentador y también coach de las estrellas, y yo había estado en Telemundo como juez de baile en un show en las mañanas con él. Al saber que había un cambio de jurado, me propuso a mí con doña Paula (Picado) y la producción y de ahí empezaron las conversaciones. Yo estoy encantado con esta oportunidad porque es algo que buscaba desde hace muchos años que era ser juez de Mira quién baila.

- ¿Cómo se ha sentido estos primeros días en el país?

La verdad es que superbién, sé que estoy comiendo muy bien. Ahí tengo a toda la gente en redes sociales diciendo que quiere que coma todos los productos y toda la gastronomía que ustedes tienen, pero voy poco a poco probando y comiendo. Me estoy alimentando muy bien y, pues, siento mucho el cariño de la gente también. El clima está fuerte, porque está lloviendo mucho, pero no pasa nada y la gente me parece muy agradable, muy cariñosa, muy cercana, muy atenta, me hacen sentir muy bien, con mucha confianza en el show y la verdad, ¿qué más se puede pedir?

Toni Costa se reencontró acá con su viejo amigo Isaac Rovira y hasta ahora conoció a Mauricio Astorga e Isabel Guzmán.

- Estuvo en Miami hace poco, ¿le toca estar viajando cada semana?

Yo estoy como juez y como asesor, entonces casualmente la primera semana era un poco más especial porque era la del debut y la producción decidió de que estuviéramos apoyándolos junto a Isaac Rovira con todo el tema de las cámaras, del ensayo general y del técnico, y entonces, como me quedé más tiempo de lo que debería estar, me vine a pasar unos días con mi hija, pero la idea es estar hasta los jueves y volver a viajar el sábado, pero habrá veces en las que me quedaré para aprovechar el fin de semana, para viajar por el país y conocer.

Costa Rica se va a convertir en la base mía y, cuando tengo oportunidad me voy para Miami porque ahora tengo a Alaia, porque su mamá está en Uruguay grabando hasta final de mes.

- ¿Está planeando traerla?

Ahorita está el tema de su escuela, tendría que ver cuál lunes no tiene clases y pedir permiso al canal para luego volver, pero me encantaría que ella visitara el país, que estuviera en el show, pero bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias.

El español Toni Costa tiene una hija con la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López.

- ¿Han hablado del programa?

Ella lo ha visto y ya le dije que hay uno de los concursantes que tiene una escuela de fútbol que es Austin (Berry), es que ella es futbolista, está en la academia de la Juventus en Miami y entrena tres veces por semana y yo creo que se podría hacer algo interesante y bonito que fuera ella un día a la escuela de Austin y sé que esa parte a ella le encantaría, a ver si se puede dar de aquí al 1 de diciembre que estamos aquí con el proyecto.

- ¿Qué tal el compartir con los famositicos?

Todos tienen una actitud muy buena, al principio están pues muy ‘nice’ (todo bien), vamos a ver cómo se van tomando nuestras valoraciones para que ellos estén bien, para que crezcan y lo tomen en cuenta, entonces todos en general están muy receptivos, con muchas ganas, cada uno con sus cualidades, con sus defectos y virtudes. No conocía a ninguno, entonces eso te da una naturalidad de trato con ellos, pues que se nota.

Toni Costa se ha robado el show en Mira quién baila

- Vemos que es un juez bastante pícaro con algunas estrellas, ¿qué pasó con esos piropos hacia Lynda Díaz y Lisbeth Valverde?

La picardía da vida, da como contenido, como cosa, como una cercanía. La televisión es entretenimiento y la persona que está en su casa sentada en su sofá también quiere ver como diferentes aspectos que tengan show, yo estoy ahí para darle ese toque así como juguetón podría decirse.

A cualquiera que tenga sus dotes, ¿por qué no se le puede elogiar y resaltar las virtudes que tengan? en este caso las curvas femeninas, y sí a ver, tampoco es que vaya a hacer un acoso constante, pero no me va a temblar la mano ni la boca para decir cosas bonitas a quien tenga que decírselo. Y esto va a continuar domingo a domingo, vas a ver.

Toni Costa espera traer unos días a su hija Alaia para que comparta datos de fútbol con Austin Berry.

- ¿Qué le han parecido las ticas?

Muy bellas, espectaculares, muy amables, cercanas, atentas y eso se agradece, cuando uno llega como extranjero, como turista, pues que te acojan con ese cariño y sentirse parte de la familia como en Teletica, me pone muy cómodo, muy seguro y tranquilo.

Jueces de Mira quién baila ya conocieron Teletica

- Las ticas dicen que está muy guapo, ¿se lo han escrito en sus redes?

Sí, me han llegado comentarios, pero yo los recibo con mucho respeto y mucho cariño. Pues bueno, a quién no le gusta agradar, no le gusta caer bien y si he llegado a este punto y de alguna manera, pues soy bien visto por las ticas, pues mira oye, ¿qué más puedo pedir?, ¡qué bendecido soy!