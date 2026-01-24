Tormenta invernal tiene en vilo a modelo tica en Texas: “Ojalá no pase todo lo que dicen”

La modelo y exreina de belleza Johanna García, quien vive desde hace dos años en Austin, Texas, está en máxima alerta ante la tormenta invernal que afectará gran parte de Estados Unidos a partir de este sábado y que mantiene en vigilancia a más de 35 condados de Texas, según han advertido las autoridades estatales.

Johanna García es una guapa modelo costarricense que en el 2016 se coronó como miss Universe Costa Rica. Fotografía: Instagram Johanna García. (Instagram/Instagram)

La costarricense, quien reside en ese país junto a su esposo, Alberto Miranda, y su hija, Paula, conversó con La Teja sobre la situación que enfrentan y las medidas que ya tomaron para enfrentar el fenómeno climático, el primero de esta magnitud desde que se mudaron a finales del 2023 por una oferta laboral de su marido.

“Nos piden quedarnos en casa y no exponernos”

Johanna asegura que las advertencias han sido muy más serias.

“Todos los años pasa y hay frío extremo en enero, pero este año han hecho muchísimas alertas, sobre todo el gobernador. Esperan una emergencia en 35 condados de Texas y el mensaje es prepararse, estar tranquilos y quedarse en casa todo el fin de semana”, explicó en conversación con este medio.

Las temperaturas previstas son realmente extremas: para la madrugada del sábado se anuncia una mínima de -7 grados y una máxima de 0, lo que representa un riesgo serio para la población.

Johanna García vive en Austin desde el 2023 junto a su esposo Alberto Miranda y Paula, la hija de ambos. Fotografía: Instagram Johanna García. (Instagram/Instagram)

Cuidado con las tuberías y el gas

Uno de los mayores temores durante estas tormentas es el daño a las tuberías y la pérdida de servicios básicos.

“Hay que ponerles protectores a los tubos exteriores para que no se quiebren. Si se quiebran, se congela el agua y nos quedamos sin agua en la casa. Si se dañan las tuberías de gas, nos quedamos sin calefacción”, relató.

Johanna detalló que en Texas muchas casas funcionan con gas y electricidad: la calefacción, la cocina, la lavadora y la secadora dependen del gas, el resto de cosas funciona con electricidad, por lo que cualquier falla puede complicar mucho la situación.

Johanna García nos compartió este pantallazo de los mensajes de prevención que envían las autoridades de Texas a pocas horas de que los azote la tormenta invernal. Fotografía: Cortesía Johanna García. (Instagram/Instagram)

Calles convertidas en hielo

Salir de casa no es una opción durante estos días, dijo Joha.

“Las calles son un peligro, se les hace una capa de hielo, los carros patinan, chocan y puede ser un caos. Hay gente que opta por irse a otros estados donde no haya este frío extremo”, comentó.

Incluso, las autoridades envían mensajes de texto al celular pidiendo a la población no salir, proteger a las mascotas y permanecer resguardados.

“Todas las casas tienen garaje cerrado y ni siquiera ahí recomiendan estar”, mencionó.

De hecho, nos compartió el reporte del clima que le notifica el celular y la cosa es seria, ya que hacen un aviso de frío extremo, con alta gravedad y “amenaza significativa para la vida o la propiedad”.

Johanna García contó que los supermercados de Austin tiene anaqueles vacíos por el montón de gente que se abasteció para enfrentar la emergencia. Fotografía: Instagram Johanna García. (Instagram/Instagram)

Supermercados vacíos y compras de emergencia

El temor colectivo ya se refleja en los supermercados de Austin.

“Siempre tenemos papel higiénico y agua en la casa, pero salí a comprar cosas para hacer un refill y me llevé la sorpresa de que no había papel higiénico ni agua. No hay bananos, pan, leche, huevos”, contó.

Celebró que su esposo hizo un reciente viaje a Costa Rica y se llevó muchos atunes, por lo que afirma estar bien abastecida para lo que se avecina.

Johanna García nos envió un pantallazo del reporte del clima en Texas, el aviso de frío extremo y la advertencia ante la gravedad del fenómeno climático. Fotografía: Cortesía Johanna García. (Instagram/Instagram)

El recuerdo del 2021 aún asusta

Johanna recordó lo ocurrido en el 2021, cuando una tormenta invernal paralizó Texas durante más de una semana. Para ese entonces ella no vivía ahí, pero sus nuevas amigas en Estados Unidos le comentaron lo que pasó esa vez y la dejaron con mucha incertidumbre.

“En el 2021 hubo una tormenta que duró ocho días y la gente no pudo salir de la casa. Se quebraron tuberías y muchas personas se quedaron sin calefacción. Me cuentan mis amigas ticas aquí que esa vez fue terrible porque no pudieron salir de la casa en todo ese tiempo”, destacó.

Plan familiar: pijamas, juegos y calma

Pese a todo, Johanna asegura que en su casa reina la calma y la organización, aunque sí aceptó que hay mucha expectativa por lo que sucederá.

“A partir de mañana (este sábado) empiezan a bajar fuerte las temperaturas. El plan es estar metidos en la casa, en pijama, jugando juegos de mesa, con las perritas también resguardadas. Ojalá no pase todo lo que dicen”, expresó.

En caso extremo, no descartan tener que usar gorros y guantes dentro de la casa si se quedan sin calefacción.

Así están los supermercados en Estados Unidos por tormenta invernal del fin de semana

Preocupación por los más vulnerables

Más allá de su familia, Johanna también piensa en quienes no tienen un techo.

“Me preocupa mucho la gente de la calle. Yo reparto comida a indigentes en el sur de Austin y sé cómo viven. Abren refugios, pero muchos no alcanzan campo”, lamentó.

Desde Costa Rica, su familia no ha dejado de enviarle mensajes de apoyo y les prometen oraciones en medio de la caótica situación que tiene a Estados Unidos bajo alerta.

Suspensión de actividades

Las medidas preventivas ya comenzaron a sentirse: partidos de fútbol fueron suspendidos, actividades deportivas canceladas y existe la posibilidad de cierres de trabajos, escuelas y colegios si las condiciones extremas se mantienen hasta el lunes.

“Por dicha no teníamos planes este fin de semana, así que no nos truncó nada”, concluyó.