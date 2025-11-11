Tumba de Silvia Pinal sufre vandalismo a solo unos días de realizarse su homenaje luctuoso

En los próximos días se conmemorará el aniversario luctuoso de Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre del año anterior.

Para recordarla, su fiel asistente, Efigenia Ramos, quien trabajó con la actriz por más de 30 años, está organizando un emotivo homenaje.

Ramos adelantó a medios mexicanos que se realizará una misa especial, acompañada por la participación de varios cantantes de ópera, en memoria de la legendaria figura del cine y la televisión mexicana.

Preparan homenaje para conmemorar un año del fallecimiento de Silvia Pinal. (GDA/GDA)

La revelación que conmocionó a los fanáticos

Durante la entrevista, Efigenia también compartió una noticia que causó indignación entre los seguidores de la artista: la tumba de Silvia Pinal fue vandalizada.

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale que lo que está pasando es que van y se roban las cosas, dañan y eso que la de mi jefa está bien protegida. No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, relató Ramos con tristeza.

Efigenia Ramos fue asistente de Silvia Pinal durante más de 30 años. (Canal de Youtube de Matilde Obregón/Captura de video)

El legado de Silvia Pinal sigue vivo

Efigenia aseguró que existe una persona encargada de limpiar y cuidar la cripta, pues era uno de los deseos expresos de la propia Pinal.

Hasta el momento no se han revelado los detalles exactos sobre el lugar y la hora del homenaje, pero los admiradores de la actriz esperan rendirle tributo de forma respetuosa y con el cariño que siempre inspiró.