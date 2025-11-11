Farándula

Tumba de Silvia Pinal sufre vandalismo a solo unos días de realizarse su homenaje luctuoso

La icónica actriz mexicana Silvia Pinal será homenajeada a un año de su fallecimiento

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

En los próximos días se conmemorará el aniversario luctuoso de Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre del año anterior.

Para recordarla, su fiel asistente, Efigenia Ramos, quien trabajó con la actriz por más de 30 años, está organizando un emotivo homenaje.

LEA MÁS: Maureen Salguero actualiza el estado de salud de su papá, don Daniel Rodríguez

Ramos adelantó a medios mexicanos que se realizará una misa especial, acompañada por la participación de varios cantantes de ópera, en memoria de la legendaria figura del cine y la televisión mexicana.

La actriz Silvia Pinal es una de las más importantes representantes del arte mexicano tanto en cine, como en televisión y teatro.
Preparan homenaje para conmemorar un año del fallecimiento de Silvia Pinal. (GDA/GDA)

La revelación que conmocionó a los fanáticos

Durante la entrevista, Efigenia también compartió una noticia que causó indignación entre los seguidores de la artista: la tumba de Silvia Pinal fue vandalizada.

LEA MÁS: Miss Irak denuncia difamación en Miss Universo y asegura que intentan perjudicarla

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale que lo que está pasando es que van y se roban las cosas, dañan y eso que la de mi jefa está bien protegida. No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, relató Ramos con tristeza.

Silvia Pinal
Efigenia Ramos fue asistente de Silvia Pinal durante más de 30 años. (Canal de Youtube de Matilde Obregón/Captura de video)

El legado de Silvia Pinal sigue vivo

Efigenia aseguró que existe una persona encargada de limpiar y cuidar la cripta, pues era uno de los deseos expresos de la propia Pinal.

Hasta el momento no se han revelado los detalles exactos sobre el lugar y la hora del homenaje, pero los admiradores de la actriz esperan rendirle tributo de forma respetuosa y con el cariño que siempre inspiró.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Silvia PinalTumbaVandalismoEfigenia Ramos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.