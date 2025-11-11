Miss Irak denuncia difamación en Miss Universo y asegura que intentan perjudicarla

Un nuevo escándalo sacude al Miss Universo 2025. Esta vez, la protagonista es Miss Irak, Hanin Al Qoreishy, quien rompió el silencio para desmentir una serie de rumores que, asegura, buscan dejarla en mal.

La modelo habló sin filtros sobre el supuesto incidente y reveló el trato que reciben algunas participantes dentro del concurso y es que en redes sociales comenzaron a circular versiones que afirmaban que la candidata había sido sorprendida fumando dentro del hotel, algo que está prohibido por el reglamento del certamen y que podría costarle la descalificación.

Hanin Al Qoreishy es la representante de Irak. (Hanin Al Qoreishy/Hanin Al Qoreishy)

Ante esto, la modelo respondió con un extenso comunicado, en el que calificó las acusaciones como totalmente falsas y pidió respeto hacia su nombre y su país.

“Jamás ocurrió algo así. Nunca he faltado al respeto a la organización, ni a mis compañeras. La información que circula es completamente inventada”, afirmó.

La modelo aseguró que su comportamiento ha sido siempre intachable y que está concentrada en representar a Irak de la mejor manera posible.

“Duele ver cómo se difunden mentiras sin pensar en las consecuencias. Aun así, me mantendré enfocada en mi propósito: mostrar la verdadera imagen de mi país con elegancia e integridad”, agregó.

Al Qoreishy insinuó que las acusaciones podrían provenir de personas que intentan castigarla por expresar sus opiniones o por no encajar en la imagen que algunos esperan del concurso.

Hanin Al Qoreishy (Hanin Al Qoreishy/Hanin Al Qoreishy)

“Intentar desacreditarme por decir lo que pienso es una muestra de lo que está mal aquí dentro. Así es como muchas veces tratan a las chicas”, señaló con firmeza.

Hasta ahora, la organización de Miss Universo no ha hecho ningún comentario oficial sobre el caso, pero el tema ha encendido el debate entre los seguidores del certamen, quienes piden que se aclaren los hechos.

La edición 2025 del Miss Universo, que se realiza en Tailandia, sigue generando controversia. Después del conflicto entre Miss México, Fátima Bosch, y el empresario Nawat Itsaragrisil.