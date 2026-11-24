Este domingo será la semifinal de Mira quién baila. (redes/Instagram)

El chef y creador de contenido Sebastián Krasinski se prepara para vivir una experiencia muy diferente a la que acostumbra tener frente a los fogones, pues este domingo se pondrá los zapatos de baile para participar como invitado especial en Mira quién baila (MQB).

El cocinero será parte de la semifinal de la tercera temporada del formato de Teletica y tendrá como compañera a la bailarina Tatiana Sánchez, con quien se moverá al ritmo de “Tutti Frutti”, el famoso tema de rock and roll.

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El chef y creador de contenido Sebastián Krasinski ya empezó sus ensayos. (redes/Instagram)

Krasinski dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, donde reconoció que esta será su primera experiencia bailando frente a las cámaras.

“¡Mi primera vez bailando y me tocó hacerlo frente a las cámaras!”, escribió el empresario, quien dejó claro que está dispuesto a asumir el reto y, sobre todo, a pasarla bien.

Incluso, se tomó con humor la posibilidad de que algún paso no le salga como espera, pues les adelantó a sus seguidores que si lo ven inventando algún movimiento, tienen permiso de reírse.

“Yo voy a disfrutarlo al máximo y a dar lo mejor de mí”, agregó.

El chef y creador de contenido Sebastián Krasinski estará como invitado de Mira quién baila (redes/Instagram)

Pero más allá de probar suerte en la pista, el chef tendrá una motivación muy especial para esta presentación, pues su hija Sofía, de 2 años, lo estará viendo en primera fila.

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“Este domingo me toca a mí y me hace mucha ilusión que me veas bailar en la tele”, expresó en su publicación.

La participación de Krasinski formará parte de la undécima gala de MQB, que, además, será la última eliminación antes de la gran final de la competencia.