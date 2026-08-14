Un conocido periodista televisivo está enamoradísimo de su mejor amiga: ¡Vea las fotos!

Conocido por sus reportajes humanos y de contenido positivo en el programa televisivo Más que noticias, el periodista Rubén McAdam se mostró en las últimas horas públicamente en su rol más personal: el de novio.

El comunicador ventiló su lado más romántico y conquistador en una fecha muy especial para él y su pareja, a quien identificó como su mejor amiga en un mensaje lleno de amor que le dedicó en Instagram.

Rubén McAdam trabaja como reportero y presentador del programa de televisión Más que noticias. (Instagram/Instagram)

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Dos años de amor

McAdam y Anna Romero —así se llama su novia— cumplieron dos años de amor y ambos llevaron a las redes sociales su felicidad por este tiempo que llevan compartiendo como pareja y amigos.

Rubén publicó en sus historias varias fotos en las que aparece enamoradísimo y agregó un breve mensaje en el que reveló lo que Anna significa para él y una de las cosas que más los divierte como pareja.

“10/10 compartir mi vida con mi mejor amiga. Dos años de vacilar y chistes malos (buenísimos). Te amo”, escribió Rubén.

Rubén McAdam presumió lo enamorado que está de su mejor amiga. (Instagram/Instagram)

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Ella también lo llamó “mejor amigo”

Previamente, el comunicador también había compartido la publicación que hizo su novia con motivo de sus 24 meses juntos.

En su mensaje, Anne también llamó a Rubén “mejor amigo”.

“Dos años enamorada de mi mejor amigo. Por todos los que nos faltan”, expresó la joven.

Además, compartió imágenes junto a su amado.

Rubén McAdam y Anna Romero llevan dos años juntos. Así celebró ella. (Instagram/Instagram)

Rubén se ganó mucho el cariño de la gente en sus inicios en la televisión, en el programa Calle 7: Informativo, donde fue reportero hasta junio de 2025, cuando se trasladó al elenco de Más que noticias, ambos de canal 7, donde trabaja actualmente.

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