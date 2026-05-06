Un día después del estreno de su programa, Douglas Sánchez sorprende al pedir ayuda económica

El periodista Douglas Sánchez y su amigo, Jorge Obando, debutaron este lunes con su nuevo proyecto televisivo, “No mientas: el show”, marcando así una nueva etapa en sus carreras tras su salida del canal ¡Opa! y del programa El octavo mandamiento.

Douglas Sánchez y Jorge Obando estrenaron este 4 de mayo su nuevo programa No mientas: el show por canal 8 (redes/Facebook)

Este nuevo espacio, que se transmite a través del canal 8 de Multimedios, a las 9 de la noche, forma parte de una apuesta independiente que busca abrir espacio al análisis, la conversación y la discusión política.

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Sin embargo, apenas un día después de su estreno, Sánchez sorprendió al revelar que el proyecto necesita respaldo económico para mantenerse al aire.

Douglas Sánchez y Jorge Obando están juntos de nuevo ahora por canal 8. (redes/Facebook)

Por medio de las redes sociales de La Octava, plataforma digital creada para acompañar este nuevo formato, el comunicador compartió un mensaje dirigido a quienes apoyan este tipo de contenido.

“La permanencia de este espacio también depende de quienes creen en una Costa Rica con más conversación, más criterio y más discusión política. Si usted también cree en eso, ayúdenos a sostenerlo”, señala la publicación.

Douglas Sánchez y Jorge Obando necesitan "inversores" para mantener su nuevo programa al aire. (redes/Facebook)

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El mensaje incluye un número telefónico y dice que se pueden hacer aportes económicos vía Sinpe, dejando claro que el programa necesita del respaldo de su audiencia para seguir al aire.

Dicho espacio televisivo es alquilado, es decir, no es una producción directa de canal 8; por ende, se necesita de dinero para sacarlo adelante y esta es una de las formas que idearon para que así sea.