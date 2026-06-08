Un duro golpe frena la felicidad de Daniel Montoya: El humorista pide oraciones de urgencia

Daniel Montoya, humorista de radio Omega, hizo una petición muy especial que tiene que ver con su mamita. (redes/Instagram)

La preocupación volvió a tocar el corazón y la mente del humorista Daniel Montoya y la razón es la salud de su mamita.

Este lunes por la tarde, el querido comediante de radio Omega recurrió a sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que oren por doña Rosario Montoya, “la Chayota”, como él le dice cariñosamente.

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Con evidente preocupación, Montoya compartió un mensaje en el que reveló que su madre se encuentra internada en el hospital, pues debe someterse a un delicado procedimiento.

“Hola, amigos, vengo a pedirles a ustedes de corazón y por la misericordia de Dios que pongan en oración a mi mamita, la Chayota; la tenemos internada y hoy tenemos una prueba. Yo sé que la oración es fuerte y que Dios escucha. Gracias, que Dios los bendiga”, escribió.

La mamá del humorista del Manicomio de la risa enfrentó una dura batalla contra el cáncer de mama.

Precisamente en marzo, Daniel celebró uno de los momentos más felices de su vida cuando su mamá tocó la campana de la victoria al concluir su tratamiento en el hospital México.

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Por ahora, el humorista no ha brindado más detalles sobre la condición de salud de doña Rosario, mientras amigos, seguidores y compañeros se unen en oración por su pronta recuperación.