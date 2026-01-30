Un viaje de regreso a casa terminó en tragedia para el joven cantante Wilker Vivanco

Wilker Vivanco García, joven promesa del vallenato, murió trágicamente en un accidente de tránsito cuando se dirigía a su casa en Colombia.

El artista, de 24 años, viajaba en una motocicleta y, según reportes internacionales, el hecho ocurrió alrededor de las 10 p.m., cuando perdió el control del vehículo en una curva.

Acompañante herido y legado musical

Vivanco iba acompañado por otro hombre, quien viajaba en la parte trasera de la motocicleta y resultó gravemente herido.

Wilker Vivanco falleció en un accidente de tránsito. (Milenio/Captura)

El cantante será recordado por su talento en el vallenato y la champeta, así como por su pasión por la agricultura. Sus seguidores lamentan su partida y aseguran que su música romántica seguirá vigente.

La muerte del artista ocurre pocos días después del fallecimiento de Yeison Jiménez, otro cantante colombiano que murió en un accidente aéreo.