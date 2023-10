Una bailarina de Dancing with the Stars se quitará toda la ropa en su debut como modelo

Lucía Jiménez debutará como modelo este sábado 21 de octubre. (Instagram)

A Lucía Jiménez la conocemos por sus dotes de bailarina que le han dado múltiples campeonatos de baile en Costa Rica y el mundo; pero el próximo proyecto de la artista nadie lo vio venir, ni siquiera ella misma.

Jiménez empieza a experimentar las ansias de subirse por primera vez en una pasarela, este sábado 21 de octubre, en el marco de KRAM The Runway, una plataforma de moda y entretenimiento que creó hace varios años Karina Ramos para impulsar nuevos talentos.

Luci debutará como modelo ese día luego ser invitada por la mismísima exreina de belleza, quien no fichó a la experta en baile para una pasarela cualquiera, sino para una muy especial en la que las modelos desfilarán sin nadita de ropa.

Así como lo leyó. El debut de Lucía como modelo será por todo lo alto, pues su cuerpo será lienzo el diseñador Joel Álvarez, quien se presentará en el país por primera vez con su Black Tape Project (BTP), una pasarela donde las modelos “vestirán” microbikinis de cinta adhesiva.

“Karina me hizo la propuesta y me gusta el tema de la moda, a pesar de que no soy modelo, pero me gusta ver pasarelas y los trabajos de diseñadores, especialmente de alta moda, y ya hacía ratillo que conocía el Black Tape Project por el esposo de mi pareja de baile que vive en Nueva York”, mencionó Lucía a La Teja.

La bailarina de Dancing with the Stars dijo que a pesar de lo “atrevida” de la invitación, ella no lo pensó dos veces para decirle a Karina que sí, pues de la oportunidad le puede abrir una nueva ventana profesional.

“Le dije que sí sin pensarlo mucho y estoy superemocionada porque soy fan del proyecto y como artista respeto todas las formas de arte, y sí, puede ser un poco atrevido; sin embargo lo veo como una forma de arte. No siento que sea nada vulgar, sino más bien es mostrar el trabajo de otro artista. A mí, por el contrario, me entusiasma la idea de aportar algo como modelo”, agregó la simpática estrella del baile.

La fórmula

Luci dice que ese día antes de salir a desfilar se va a imaginar en un gran show de baile, así tendrá bastante confianza y seguridad en la pasarela; respecto a las “prendas” que llevará, también se hará la idea de que son sus trajes de bailarina en los que muestra bastante piel.

“No espero ser una modelo ese día porque nunca he estudiado para eso. Nunca antes he hecho una pasarela, pero tendré que ponerme en sintonía con lo que tengo alrededor y con quienes tengo alrededor, que vienen a ver un show de moda. Los trajes de bailarina a uno lo exponen bastante y yo nunca he tenido problemas con la desnudez, pero es algo que ahora vamos a descubrir porque es una experiencia nueva”, afirmó.

Hasta el momento, Lucía es la segunda modelo confirmada para esa pasarela, en la que también estará Karina Ramos.

Si usted quiere asistir a este show de moda, tome en cuenta que la actividad será en el San Pedro Business Center, en el cantón de Montes de Oca, este sábado. Las entradas tienen precios que van de los 40 dólares (cerca de 22 mil colones) hasta los 160 dólares (unos 88 mil rojitos) y se pueden adquirir en la página de KRAM.

En un comunicado de prensa, Karina Ramos informó que esta edición de la actividad tendrá dos shows: un “Brunch Edition” para todo público que inicia a la 1 de la tarde; y el “Night Edition” que es solo para mayores de 18 años e inicia a las 8:30 de la noche.

En el show de la noche es donde se presentará el espectáculo de Black Tape Project.