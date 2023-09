Karina Ramos trae a Costa Rica pasarela en la que las modelos caminan sin ropa, ¿ella desfilará?

Karina Ramos deslumbró y derrochó sensualidad en el 2019 en Miami al modelar solo cubierta por cinta adhesiva. (Instagram)

Karina Ramos levantó controversias y se ganó algunas críticas en el 2019 por modelar en Miami sin nada de ropa y solo cubriendo algunas partes de su cuerpo con cinta adhesiva.

Muchos consideraron que la espectacular exreina de belleza se pasó de la raya por subirse a la pasarela así, pero ella estaba feliz de la vida con aquella oportunidad.

Cuatro años después, Ramos anuncia que se volverá a “vestir” de esa manera para desfilar en una de las pasarelas de un grandísimo show de moda que está organizando para el 21 de octubre.

KRAM es el nombre del proyecto liderado por Kary, una plataforma que lanzó hace varios años para impulsar en el modelaje a los nuevos talentos del país.

Este año, KRAM contará con dos eventos: uno “para todo público” y otro solo para mayores de 18 años, pues ahí se presentará el diseñador Joel Álvarez con su Black Tape Project (BTP), una pasarela donde las modelos “vestirán” microbikinis de cinta adhesiva.

Kary confirmó a La Teja que su plan es desfilar de nuevo así, al lado de una veintena de modelos que elegirá en un casting al que convocará pronto.

Joel Álvarez con su Black Tape Project del 2019 al lado de Karina Ramos. (Instagram)

“He modelado para él (Joel) múltiples veces, he viajado a sus eventos y sé que su arte siempre trae críticas de personas que no entienden el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto de moda, pero esas olas de comentarios me han hecho más fuerte y me han reforzado el pensamiento de que cada quien debe hacer lo que quiera sin importar los comentarios externos”, mencionó Karina.

Según ella, desfilar de esa manera en el 2019 le cambió la vida; por eso luchó para darle la oportunidad a otras modelos de que vivan su experiencia.

“El simple hecho de modelar con sus diseños me ha empoderado, me ha mostrado que el morbo que existe sobre el cuerpo femenino depende de los ojos que lo vean, porque sí hay muchas personas respetuosas, talentosas y profesionales en este ámbito. Gracias a Black Tape Project he viajado mucho, he conocido muchísimas personas que soñaba con conocer y trabajar con ellos, me ha ayudado mucho a crecer en mis redes sociales y darme a conocer fuera de mis fronteras”, destacó.

Las entradas para ir al KRAM 2023 aún no están a la venta, pero Karina explicó que aunque los dos eventos (el familiar y el de mayores de edad) son el mismo día, los ingresos serán por aparte.