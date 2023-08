Dejar un gran trabajo en una transnacional por el baile... Esta es la historia de Lucía Jiménez

Lucía Jiménez lleva 15 años en el baile profesional. Ella cumplirá 35 años el próximo domingo. (Instagram)

La vida de Lucía Jiménez cambió cuando el baile se cruzó en su camino. Desde hace 15 años, la talentosa y premiada bailarina se dedica al baile profesional, aunque dice que “desde que tiene memoria” baila.

Su carisma en la pista es bastante conocida en el país por su participación en programas de canal 7 como Dancing with the Stars (DWTS), una ventana que permitió que más personas vieran y disfrutaran de sus dotes como bailarina.

Precisamente por lo buena que es en la pista es que Luci tiene, hasta el momento, 12 campeonatos mundiales de salsa, bachata y chachachá, y varios trofeos nacionales, lo que la convierte en una de las principales bailarinas profesionales del país.

Con esa trayectoria bajo el brazo Lucía subirá este jueves al escenario del Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, para presentarse después del mediodía como conferencista del TEDx Pura Vida 2023.

“¡Bailar cambiará tu vida!” es el nombre de la charla que dará en TEDx la campeona de la tercera temporada de DWTS (junto al chef Daniel Vargas), una exposición donde hablará de su vivencia personal con el baile y que acompañará con una presentación al lado de Javier Acuña.

A Lucía y Javier los acompañará la música original y en vivo de Wálter Flores (teclado) y Luis Porras (congas).

Previo a participar por primera vez como expositora del TEDx para compartir su historia, Luci reveló a La Teja cómo el baile influenció e impactó su vida, y la ayudó a ser una mejor persona.

En TEDx Pura Vida 2023, Lucía Jiménez hablará de cómo el baile cambió su vida. (Instagram)

“Sino tuviera el baile no sé cómo sería mi vida, porque a través del baile me he permitido experimentar múltiples lecciones de vida todos los días. El baile me ha enseñado a ser un mejor ser humano interno, a mejorar mis relaciones humanas, a viajar, a despegarme de la casa para buscar carrera en otro país y a madurar”, contó Lucía a La Teja.

También el baile le da a Lucía Jiménez muchísima de la felicidad con la que anda cuando se le ve en público y le aporta muchos beneficios a su salud.

“Dicen que hay atajos para la felicidad y el baile es uno de ellos, y ese es uno de mis principales mensajes que quiero compartir en TEDx; porque el baile le ha dado muchos beneficios a mi salud física, mental, emocional y social. El baile es capaz de transformar la vida de las personas si se le dedicara unos minutos al día”, agregó.

Jiménez insiste en que el baile la moldeó a través de todas las experiencias que le ha permitido vivir, por eso nunca se arrepintió de haber dejado su trabajo como Relacionista Pública en dos importantes empresas transnacionales para seguir su sueño de ser bailarina.

“El baile me cambió mi vida cuando tomé la decisión de renunciar a mis carreras académicas para dedicarme a la danza y desde entonces todos los días de mi vida tienen baile”, puntualizó.

En el 2016, Lucía Jiménez llevó a Daniel Vargas a ganar la tercera temporada de Dancing with the Stars. (Melissa Fernandez Silva)

Cita especial

La presentación en el TEDx es muy especial para Lucía, ya que el próximo domingo cumple 35 años, y ella está viendo esta oportunidad como un espacio para celebrar su vida.

“Estoy muy emocionada de dar esta charla de un tema que me apasiona tanto que es el baile y es bonito porque eso me motiva a ser mejor, a pensar en nuevos proyectos y a darme más seguridad a la hora de perseguir mis sueños, entonces me siento contenta de participar y poder celebrar mis 35 en este proyecto (TEDx)”, comentó.

Profesionalmente, aseguró que a esa edad llega muy feliz y satisfecha por todo lo alcanzado, pero sí con ganas de más.

De hecho, tras la conferencia del jueves se tomará un descanso de tres semanas para bajarle las revoluciones a un 2023 que ha sido bastante movido para ella.

Lucía Jiménez junto a su galán Carlos Matute en el concierto de Manuel Turizo en Parque Viva, en mayo pasado. (MAYELA LOPEZ)

“Ha sido un año bastante pesado, entonces necesito una pausita para retomar y canalizar mis nuevos proyectos que siempre van orientados a lo competitivo, docente y a crear mis propios espectáculos”, adelantó la bailarina, quien es directora y fundadora de Latin Stars Academy y del grupo coreográfico Las divas de Lucía.

En el plano personal también declaró que está muy bien, muy feliz y muy enamorada. Lucía tiene una relación amorosa desde hace año y medio con Carlos Matute, un galanazo venezolano de 36 años que es periodista y productor audiovisual.

Y aunque en la pareja hay bastante amor, el tema de caminar al altar no es algo que les interese ahora, ya que los tortolitos son de la idea de vivir y disfrutar del presente y que sea el futuro el que los sorprenda.

Lucía Jiménez en el World Salsa Summit 2018.

Así que Lucía tiene muchísimos motivos para celebrar a lo grande sus 35 años de vida, donde el baile ha sido el gran protagonista.