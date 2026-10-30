Una de las compañeras más queridas de Teletica se va de la televisora tras 39 años

“Son sentimientos encontrados, porque vieras que yo disfruto mucho venir al canal y conversar con toda la comunidad de trabajo, porque tengo relación con todos los colaboradores de alguna u otra manera y ese compartir como que me da vida”.

Así enfrenta Nuria Castro Padilla su salida de Teletica, este viernes 30 de octubre, luego de 39 años de trabajar en la televisora, a la que llegó por primera vez en 1983 con una misión que, después, le dio el gran cariño de todos sus compañeros de trabajo.

Nuria Castro Padilla junto a doña Olga Cozza de Picado, con quien trabajó directamente en sus inicios en el canal en 1983. (Cortesía/Cortesía)

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Trabajó con doña Olga Cozza

Castro no fue una figura televisiva del canal. Ingresó a Teletica a trabajar directamente con doña Olga Cozza de Picado, una de las fundadoras de la empresa, quien le pidió ayuda para aplicar en la televisora una filosofía empresarial como la de Disney.

“Ella siempre quiso que todas las personas que vinieran a Teletica se sintieran cómodas y en un ambiente cálido y familiar. Y eso mismo se aplicaba en la comunidad de trabajo. Me pedía que le presentara a los empleados nuevos, se aprendía los nombres, hacíamos actividades novedosas y preparábamos un regalo para sus cumpleaños”, recordó doña Nuria.

Ese trabajo la acercó muchísimo a todo el personal de Teletica, a muchos de los cuales hoy les golpea su salida. Mauricio Hoffmann, Édgar Silva y Andrés Martínez (de Telenoticias) son algunos que ya se acercaron para desearle éxitos en esta nueva etapa, en la que disfrutará de su jubilación.

En la empresa también formó parte del departamento de mercado y por mucho tiempo, junto a Paula Picado, organizó eventos como la presentación anual de la programación del canal, una fiesta que reunía a clientes y prensa.

Nuria Castro se acoge a su pensión y dice adiós a Teletica este viernes 30 de octubre. (Cortesía/Cortesía)

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También estuvo en la dirección de Miss Costa Rica en la década de los noventa, en el lanzamiento del desaparecido Cabletica y, tras un periodo de tres años fuera de la empresa, regresó para asumir tareas más relacionadas con las relaciones públicas del canal.

“En Teletica me siento como en mi casa, yo me relaciono con mucha gente y en los últimos años me he dedicado a las relaciones comunitarias y a desarrollar programas con asociaciones o grupos de servicio para el bien común”, dijo.

“He estado muy conmovida”

En conversación con La Teja, doña Nuria aseguró que uno de los grandes recuerdos que se lleva de sus años en el canal es la fe con la que doña Olga Cozza siempre enfrentó todos los desafíos de un negocio como ese.

“Ella, ante todo, siempre puso a Dios en primer lugar. Siempre puso a Dios para que guiara a la empresa y esa formación y amor a Dios siempre nos lo transmitía a las personas que trabajábamos con ella, eso y a valorar las cosas simples”, recordó.

Por años, Castro tuvo su oficina en el segundo piso del edificio administrativo del canal, muy cerca de la de doña Olga y de las de sus hijos, Paula y René. Ese lugar que ocupó en Teletica también habla mucho del aprecio que le tienen en la poderosa familia.

Nuria Castro junto a Paula Picado, doña Olga Cozza y Leonardo Perucci en una de las actividades del pasado de Teletica. (Cortesía/Cortesía)

“He estado muy conmovida porque en estos últimos días mis compañeros me han dicho cosas muy bonitas. Hoy (el miércoles) estuvo conmigo Jazmín Rivera (productora del canal) y me habló muy bonito y me dio las gracias. Todos los muchachos de mantenimiento, la gente de diseño gráfico donde hay muchachos que pueden ser nietos míos.

“Entonces se siente muy bonito porque todos han tenido palabras muy bonitas para mí. Mauricio Hoffmann, que tantos años hemos compartido y yo con su papá (don Nelson), Mariana Barboza, Andrés Martínez, Édgar Silva… (también ya se despidieron de ella)”, contó.

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Precisamente todo ese cariño que recibe en los pasillos, en los estudios de televisión que visita cuando andan grupos de paseo conociendo el canal o hasta en su propia oficina, donde la llegan a buscar, es lo que más extrañará del canal.

Cumplió muchos de sus sueños

Doña Nuria se va de Teletica con algo más que la satisfacción del deber cumplido, pues su trabajo ahí le permitió hacer realidad sus propios sueños. Eso hace que su agradecimiento a la empresa por estos años de trabajo sea enorme.

“Estos años aquí me dieron la facilidad de poder terminar mi carrera universitaria (es abogada), me pude comprar mi casa, tuve a mi hijo y él pudo completar sus estudios (es médico) y yo pude tener realizados muchos de mis sueños con esta estabilidad laboral”, mencionó.

Nuria Castro Padilla junto a Paula Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos. (Cortesía/Cortesía)

En esta nueva etapa, doña Nuria nos contó que invertirá su tiempo en actividades físicas y otras de ocio, como aprender más sobre orquídeas, visitar con más calma a su hijo, nuera y nietos en Estados Unidos, donde viven, y hacer más turismo nacional con su esposo Ricardo.

“También pienso en escribir un poquito en un libro de ‘Memorias de mi abuela’ que me regalaron mis nietos y que tiene que estar listo para esta Navidad”, añadió.

Aunque se va, seguirá en contacto con Teletica e incluso desde la distancia apoyará al departamento de Voz Institucional en lo relacionado con la proyección social de la empresa.

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Desde La Teja le deseamos a doña Nuria mucha felicidad en este nuevo capítulo de su vida y le agradecemos por todas las atenciones con las que siempre nos sorprendió durante nuestras coberturas en el canal.