“Son grupos que no están legitimados para ponerse ese nombre. Yo no encuentro argumentos para que ellos digan que son la Sonora Dinamita, más me sorprende que canal siete ha estado apoyando esta orquesta pirata, nosotros nos comunicamos con Teletica, pero no nos hicieron caso, es triste que un canal tan reconocido apoye a una orquesta fraudulenta que no tiene ni historia ni derechos, eso es engañar al pueblo”, afirmó Julio Ernesto Estrada, abogado e hijo del músico Fruko Estrada.