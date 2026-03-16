Farándula

Una triste noticia golpea al exjugador Rolando Fonseca

Rolando Fonseca, exjugador y comentarista deportivo, recibió una triste noticia

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Por Silvia Núñez

El exjugador y comentarista deportivo Rolando Fonseca Jiménez atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su abuela materna, quien fue uno de los pilares más importantes en su vida.

Rolando Fonseca dijo quiénes deben volver a la Selección Nacional y justificó sus razones. Captura de pantalla.
Rolando Fonseca recibió una dura noticia la noche de este domingo en el plano familiar. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La señora falleció la noche de este domingo, dejando de luto al exgoleador que brilló con clubes como Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, así como con la Selección de fútbol de Costa Rica.

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La noticia fue compartida por su hermano Nelson Fonseca, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a quien describió como una mujer llena de amor y unión familiar.

“Nada más agradecerte mamá por tanto amor que nos diste, por mantenernos unidos, por ayudarnos tanto y te recordaré siempre así, con esa hermosa sonrisa. Te amo y disfruta en la presencia de Dios y siempre estarás en mi mente y en mi corazón”, escribió.

Cabe recordar que la madre del exdelantero y ahora comentarista deportivo de Teletica falleció cuando él era muy joven y apenas comenzaba su carrera en la primera división, por lo que su abuela asumió un rol fundamental y se convirtió prácticamente en su segunda mamá.

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Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario a Rolo, a sus hermanos y a toda su familia en este difícil momento.

Rolando Fonseca, exjugador y comentarista deportivo, recibió una triste noticia

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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