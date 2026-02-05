Rolando Fonseca les tiró un palo durísimo a los jugadores del Saprissa: “No sean falsos”

Rolando Fonseca habló este jueves sobre el Saprissa previo al debut de Hernán Medford y, fiel a su estilo, lo hizo duro y sin pelos en la lengua sobre lo que cree.

Rolando Fonseca le mandó un mensaje duro a los jugadores del Saprissa. (Pantallazo/Pantallazo)

Fonseca lanza advertencia directa al camerino morado

El comentarista y exfutbolista morado les envió un mensaje a los jugadores del Monstruo, a quienes les pidió que “no sean falsos” a la hora de hablar del respaldo hacia un técnico, tal como pasó con Vladimir Quesada.

“¿Qué nivel se va a encontrar de planilla Hernán Medford, qué nivel? Ahora escuché que los jugadores están contentos, reaccionaron, pero suave un toque, cuando estaban con Vla y llegó otro técnico, que estaban tristes porque se había ido Vla", expresó el exgoleador.

“No sean tan falsos”: el reclamo más fuerte de Fonseca

Más adelante, Fonseca les tiró durísimo por la forma en que dicen respaldar a un técnico.

“Ayyy, es que Vla era permisivo, era toda, qué tuanis Vla. Ahora llega Hernán y dicen: ‘Estoy supercontento de que llegó Hernán’. Maes, no sean tan falsos, no sean falsos. Comiencen a respaldar a los técnicos en la cancha”, dijo en un análisis en Telenoticias.

Para Fonseca, las palabras no dicen nada, si no se sostienen con lo que los futbolistas muestran en la cancha, con números; allí es donde se le da el respaldo a un técnico.

Hernan Medford vuelve a dirigir al Saprissa tras 20 años. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Los números como único respaldo real

“Los números no mienten y, gracias a los datos que llevamos acá en el canal, vemos todo esto. Les estamos llevando incidencias de goles, cuántas participaciones tienen y, ojo, no saco los minutos porque es ridículo. Lo más difícil para Hernán no es lo que es, sino con qué me encuentro”, destacó.

Seis técnicos en tres años: el contexto que explica el mensaje

En los últimos tres años, Saprissa ha tenido seis técnicos:Jeaustin Campos, Vladímir Quesada (dos veces), José Giacone, Paulo Wanchope y ahora Hernán Medford, detalle que sirve para ratificar las palabras de Fonseca.