Rolando Fonseca reveló su fobia más curiosa y las cosas que ha pasado preso de este temor

El exdelantero de la Selección Nacional, Rolando Fonseca, confesó que padece una de las fobias más comunes pero menos visibilizadas: el pánico a volar en avión.

Rolando Fonseca reconoció que desde siempre le ha dado miedo volar en avión. Fotografía: Cortesía

Durante el programa “Convocados” con el periodista José Pablo Alfaro, la conversación giraba en torno al caso del exfutbolista neerlandés Dennis Bergkamp, famoso por evitar los aviones y trasladarse únicamente por tierra o barco. Fue ahí cuando “Rolo” se sinceró.

LEA MÁS: Rolando Fonseca no se guarda nada y analiza sin filtros el momento de Saprissa

Una fobia que se intensificó con el paso del tiempo

Fonseca explicó que, contrario a lo que muchos podrían pensar, su miedo no disminuyó tras retirarse del fútbol, sino que se agravó, especialmente después de la pandemia.

“Yo volé por muchos años con Selección y todo, siempre con miedo y ahora después de retirado, después de haberme puesto las vacunas, hubo algo que se despedazó por completo y me trajo un desorden hormonal y ahora tengo el doble de pavor para volar, que hasta tengo que medicarme”.

LEA MÁS: El mensaje de Rolando Fonseca antes de jugar mejenga contra creadores de contenido de Costa Rica

Las dos condiciones que necesita para poder viajar

El exgoleador reveló que requiere cumplir con dos requisitos muy específicos para poder sentirse un poco más tranquilo dentro del avión:

“Necesito dos cosas, número uno, ir en ventana y número dos necesito ir delante de las alas, sentir que llevo el control del avión, me da mucha ansia y siempre siento que no puedo dormir”.

Rolando Fonseca contó que su esposa Gabriela Lepiz, es la que lo ayuda durante los vuelos. (ADRIAN SOTO)

Cuando era futbolista, no podía medicarse por el riesgo de dopaje

Fonseca recordó que durante su etapa como jugador profesional, este miedo era todavía más complejo de manejar, porque no podía tomar pastillas debido a los controles antidopaje.

“Son parte de las cosas que debe llevar un futbolista y que no son fáciles, es una lucha constante, porque son temores que están ahí, aunque te expliquen que es seguro, que es una de las situaciones más difíciles que ocurran, pero semana que tengo que volar, semana que me aparece alguna noticia negativa de algún avión, es horrible”.

LEA MÁS: Rolando Fonseca confesó que su esposa lo mantuvo un año tras quedarse sin trabajo

Hoy prefiere “dormirse” durante todo el vuelo

Actualmente, su estrategia es clara: apenas sube al avión, se toma una pastilla para dormir y espera despertar hasta llegar al destino, incluso en vuelos largos.

“Mi esposa me ayuda, ella ya sabe que yo voy medicado, que tengo que tomarme la pastilla, dormir, como dicen, durmieron al bebé para que llegue al otro lado. Soy como Mario Baracus, pero en vez de que me inyecten, me dan las pastillas”, bromeó.