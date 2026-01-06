Torneo Nacional

El mensaje de Rolando Fonseca antes de jugar mejenga contra creadores de contenido de Costa Rica

Rolando Fonseca sorprendió con el mensaje que dio a compañeros antes de jugar partido ante creadores de contenido

Por Sergio Alvarado

Un grupo de exseleccionados y leyendas del fútbol de Costa Rica jugó este domingo en Los 90 minutos por la vida contra un equipo de creadores de contenido ticos y les dio una paliza brutal por 7-0.

Los exjugadores demostraron que todavía les queda fútbol y calidad, pero también motivación, según lo que se desprende de unas palabras dadas por Rolando Fonseca, quien volvió a las canchas por un rato.

90 Minutos por la Vida, 2026
Rolando Fonseca mantiene la misma hambre adentro y afuera del campo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Con nuestro nombre nadie juega”

Un video publicado por el canal TD Más, mostró las palabras que el Rolo les dio a sus compañeros momentos antes del partido.

Maes siempre serios, ¿entienden? Siempre se juega serios, ¿por qué? Porque acá esos maes van y ponen en redes sociales, ‘Ayy le ganamos a...’ y con nuestro nombre, nadie juega, hay un prestigio, ¡Vamos!“, dijo.

En redes sociales muchos destacaron la mentalidad que mantiene un grupo que ganó grandes cosas a nivel de clubes y selecciones.

