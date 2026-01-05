Alonso Solís, Carlos Castro o Ronald Gómez todavía sorprenden en cancha a pesar de unos kilitos de más

Exfutbolistas como Alonso Solís, Carlos Castro, Ronald Gómez y muchos otros demostraron este domingo que se acuerdan muy bien de cómo jugar al fútbol, pese a que el tiempo ya ha pasado por ellos.
La calidad no se pierde con el tiempo
Pintando algunas canas, con menos pelo o con algunos kilitos de más, para muchos fue un gusto ver a ídolos del ayer jugando de nuevo un rato, como parte de las actividades previas en los 90 Minutos por la Vida.
Un partido entre exjugadores e influencers fue de los que más llamó la atención del público y sirvió para vacilar un rato en el tradicional evento benéfico de inicio de año.
Álvaro Mesén y Patrick Pemberton volvieron al marco, pero en su caso se vio que siguen en buena condición física, pese a tener más de 50 y 40 años, respectivamente.
La lista de estrellas
Leonardo González, Roy Myrie, Carlos “el Zorro” Hernández, Mauricio Solís, Michael Umaña, Roy Smith, Alonso Solís, Danny Fonseca, José Luis López, Carlos Castro, Junior Díaz, William Sunsing, Rolando Fonseca, Michael Barrantes, Víctor Núñez, Kurt Bernand y Kenny Cunningham. Wílmer López y Hernán Medford estuvieron como técnicos.
Por su parte, en los influencers estaban convocados Atoms y Mike Blanco como porteros, como defensas Cachorro, El Tico, Juanjo, Walker, Will, Travieso, Ale Ballestero, Diego Zele, Keiz Kendall y Javi Mejía.
Como volantes, Disto, Gi Mario, Xavi, René, Julián Guzmán, Antuán, Kevin Jiménez y Merre, mientras que los delanteros eran Tapón, Italo Marenco, Churry, Kevintrox, Tibio, Sebas, El Bredd y Davell.
En cancha, los exjugadores ganaron de manera demoledora por 7-0, demostrando que todavía les sobra calidad a la hora de tocar el balón. Un doblete de William Sunsing y otro de Rolando Fonseca, más goles de la Bala Gómez, Alonso Solís, Junior Díaz y el Mambo Núñez completaron la goleada.