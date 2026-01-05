Alonso Solís, Carlos Castro o Ronald Gómez todavía sorprenden en cancha a pesar de unos kilitos de más

Exfutbolistas como Alonso Solís, Carlos Castro, Ronald Gómez y muchos otros demostraron este domingo que se acuerdan muy bien de cómo jugar al fútbol, pese a que el tiempo ya ha pasado por ellos.

La calidad no se pierde con el tiempo

Pintando algunas canas, con menos pelo o con algunos kilitos de más, para muchos fue un gusto ver a ídolos del ayer jugando de nuevo un rato, como parte de las actividades previas en los 90 Minutos por la Vida.

Los ídolos de muchos y estrellas de siempre estuvieron presentes en loa 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un partido entre exjugadores e influencers fue de los que más llamó la atención del público y sirvió para vacilar un rato en el tradicional evento benéfico de inicio de año.

Álvaro Mesén y Patrick Pemberton volvieron al marco, pero en su caso se vio que siguen en buena condición física, pese a tener más de 50 y 40 años, respectivamente.

La lista de estrellas

Leonardo González, Roy Myrie, Carlos “el Zorro” Hernández, Mauricio Solís, Michael Umaña, Roy Smith, Alonso Solís, Danny Fonseca, José Luis López, Carlos Castro, Junior Díaz, William Sunsing, Rolando Fonseca, Michael Barrantes, Víctor Núñez, Kurt Bernand y Kenny Cunningham. Wílmer López y Hernán Medford estuvieron como técnicos.

Por su parte, en los influencers estaban convocados Atoms y Mike Blanco como porteros, como defensas Cachorro, El Tico, Juanjo, Walker, Will, Travieso, Ale Ballestero, Diego Zele, Keiz Kendall y Javi Mejía.

Como volantes, Disto, Gi Mario, Xavi, René, Julián Guzmán, Antuán, Kevin Jiménez y Merre, mientras que los delanteros eran Tapón, Italo Marenco, Churry, Kevintrox, Tibio, Sebas, El Bredd y Davell.

Los influencers también pasaron un rato agradable en el Estadio Nacional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cancha, los exjugadores ganaron de manera demoledora por 7-0, demostrando que todavía les sobra calidad a la hora de tocar el balón. Un doblete de William Sunsing y otro de Rolando Fonseca, más goles de la Bala Gómez, Alonso Solís, Junior Díaz y el Mambo Núñez completaron la goleada.

Alonso Solís y Rolando Fonseca volvieron a hacer una dupla ofensiva demoledora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Mariachi Solís fue de los jugadores más aplaudidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Kurt Bernand sorprendió con su look a Carlos Hernández y Carlos Castro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ronald "La Bala" Gómez sigue teniendo su potencia de siempre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rolando Fonseca sigue entero para jugarse una mejenga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los bombazos de Carlos Hernández se volvieron a ver. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Wílmer López no jugó pero dijo presente para apoyar la causa junto a Patrick Pemberton. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alonso Solís sigue sin perder su magia, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford también se dio una vuelta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tapón tuvo chance de jugar con los exmundialistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)