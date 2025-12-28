Alonso Solís estrena “Quédate”, una desgarradora ranchera de desamor

El exfutbolista y presentador Alonso Solís lanzó canción y sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo tema musical titulado “Quédate”, una propuesta de género ranchero que marca su regreso a los estrenos en formato de video.

Un lanzamiento con sello personal

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció a quienes participaron en el proyecto.

“Aquí les dejo el nuevo video después de muchos años de no sacar video. La siento muy mía porque grabé casi todo junto a mi papá (trompetas, bajo vihuela). Gracias a todos los que estuvieron involucrados”, escribió el exfutbolista.

Alonso el “Mariachi” Solís lanzó su nuevo sencillo "Quédate". (Alonso Solís/Instagram)

La música como nueva etapa

Solís ha reiterado que la música se ha convertido en una parte importante de su vida tras su retiro del fútbol profesional. El exdeportista continúa participando en presentaciones en vivo y eventos musicales, donde demuestra su conexión con el público.

Con este lanzamiento, el morado reafirma su interés por consolidar su carrera artística, apostando por sonidos tradicionales y letras emotivas.