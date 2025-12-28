Deportes

Alonso Solís estrena “Quédate”, una desgarradora ranchera de desamor

Alonso Solís presentó un nuevo tema de género ranchero que marca su regreso a los estrenos musicales

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El exfutbolista y presentador Alonso Solís lanzó canción y sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo tema musical titulado “Quédate”, una propuesta de género ranchero que marca su regreso a los estrenos en formato de video.

LEA MÁS: Jonathan Moya vive un momento especial junto a su familia en Arabia Saudita

Un lanzamiento con sello personal

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció a quienes participaron en el proyecto.

“Aquí les dejo el nuevo video después de muchos años de no sacar video. La siento muy mía porque grabé casi todo junto a mi papá (trompetas, bajo vihuela). Gracias a todos los que estuvieron involucrados”, escribió el exfutbolista.

Alonso el “Mariachi” Solís y Elena Umaña cantarán al amor en un gran evento.
Alonso el “Mariachi” Solís lanzó su nuevo sencillo "Quédate". (Alonso Solís/Instagram)

LEA MÁS: ¿Diego Campos al Cartaginés? Dirigencia brumosa rompe el silencio sobre negociaciones

La música como nueva etapa

Solís ha reiterado que la música se ha convertido en una parte importante de su vida tras su retiro del fútbol profesional. El exdeportista continúa participando en presentaciones en vivo y eventos musicales, donde demuestra su conexión con el público.

Con este lanzamiento, el morado reafirma su interés por consolidar su carrera artística, apostando por sonidos tradicionales y letras emotivas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alonso SolísQuédateNueva canción
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.