Alajuelense dejó buenas sensaciones con algunos cachorros, pero les dejó una exigencia clara

Alajuelense aprovechó los 90 Minutos por la Vida para mostrar ante su afición a sus jugadores juveniles; una mezcla de su equipo sub-19 y de Alto Rendimiento (sub-21) enfrentó los partidos ante Cartaginés y Saprissa.

Juventud manuda en escena y sin complejos

Algunos cachorros dejaron buenas sensaciones y comentarios entre fanáticos y prensa. Para muchos fue una oportunidad real de demostrar que tienen condiciones para estar en el club y pelear por un lugar en la máxima categoría.

Alajuelense mostró a muchos jóvenes en los 90 Minutos los cuales jugaron junto a Javier Delgado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Deylan Paz, Deylan Aguilar, Isaac Badilla, Tristan Demetrius, Ethan Barley, Ian Carlo Moyano, Charles Forstner, Dylan Masís, Víctor Maroto, Sebastián Hernández, José Alvarado y los porteros Daniel Velásquez y Juan Carlos Brenes luchan por un espacio.

Paz, Aguilar, Badilla o Demetrius ya la gente los tiene más en el ojo, pero el resto son una muestra clara de que en el semillero manudo hay calidad y que se puede apostar por ellos.

El mensaje desde el CAR: oportunidad se gana, no se regala

Javier Delgado, coordinador deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, fue muy sincero al decir que los muchachos tienen mucha calidad, pero que los que sean tomados en cuenta no lo serán solo por ser jóvenes, sino porque se lo han ganado.

“Este es el cometido del CAR, preparar muchachos para que en su momento tengan su oportunidad, y los que no tengan su oportunidad en el fútbol lo intenten con otros equipos, porque obviamente no hay campo para tanta gente.

“Los muchachos que hoy están en el CAR y ven este tipo de partidos en el que sí es real la oportunidad que se les da a los jóvenes, se motivan y luchan y tratan de mejorar para estar ahí en algún momento”, comentó el Sheriff.

Deylan Aguilar fue de los jugadores que tuvieron oportunidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Deylan Aguilar, ejemplo de que el momento llega

Los muchachos tienen claro que cuando la oportunidad llegue, no la pueden dejar ir. Un referente de eso es Deylan Aguilar, quien este domingo jugó y ya ha tenido oportunidades en el primer equipo con Machillo Ramírez.

“Él desde el comienzo en el camerino nos dijo que nos iba a estar viendo, que iba a estar muy atento a lo que hiciéramos hoy. Esta liga menor está en un nivel muy bueno, muy importante; han sido campeones en cuatro categorías diferentes y acá se están viendo los frutos.

“El profe nos ha venido dando oportunidad, eso es claro. En lo particular, yo me siento bien; el equipo me apoya y nos acuerpa bien a los jóvenes; esa es la parte importante. Nos sentimos con confianza y por eso vienen acá; se sienten con confianza y hacen estos partidos”, opinó.

Mensaje final claro en el Morera

Los cachorros la tienen clara: chances tendrán, y cada uno verá cómo la aprovecha.