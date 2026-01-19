Rolando Fonseca no se guarda nada y analiza sin filtros el momento de Saprissa

Rolando Fonseca analizó este lunes la situación del Saprissa tras su mal arranque en el Clausura 2026, con un empate y una derrota, y los calificó de una manera muy concreta.

“Ya está bueno de justificar”: el dardo directo del Rolo

Para el Rolo, en el Monstruo ya está bueno de andar justificando a los jugadores y su rendimiento y de una buena vez deberían empezar a sentar responsabilidades.

Rolando Fonseca fue muy sincero lo que ocurre en el Saprissa a su criterio. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

“Tras de eso, complementarles sobándoles a los muchachos lo que hacen; el romanticismo en el Saprissa hoy es demasiado alto, hay mucho romanticismo y es culpa de que todo mundo se ha quedado callado, siguen tapándose y tapándose bajo la alfombra y eso se va acumulando con dos años de no ser campeón y no hacer nada internacionalmente”.

Responsabilidades directas en la dirigencia

“Saprissa tiene que hacer un análisis fuerte, porque con lo que compite y tiene no le alcanza. Están desenfocados completamente. Erick Lonis y su gente tienen que llamar a cuentas porque esto no va a ser fácil para el Saprissa”, comentó en Telenoticias.

La frustración de Mariano Torres, según Fonseca

Para Rolando Fonseca, Mariano Torres debe sentir mucha frustración con lo que ve. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Fonseca agregó que jugadores como Mariano Torres están frustrados de ver cómo sus compañeros no dan el ancho ni demuestran nivel para estar en el club.

“Me voy a tomar un minuto para contarles cuál es el desenfoque en el Saprissa. Cuando usted no tiene nivel, cuando la mayoría de sus jugadores son de nota cuatro o cinco, porque no son regulares a ocho o nueve, y cuando tiene una frustración que quiere externarles como la de Mariano Torres, que vuelve a ver su lado y dice ‘siempre estoy para un nueve o diez, ¿cuándo me vas a dar un siete o un ocho de calificación a sus compañeros?’ Es muy difícil“, añadió.

