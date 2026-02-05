Hernán Medford pasa peleando con la prensa, pero ¿qué piensan los periodistas de su llegada a Saprissa?

La llegada de Hernán Medford al Saprissa generó muchas reacciones por lo que representa el Pelícano entre los tibaseños; es por esto que en La Teja le consultamos a varios periodistas deportivos cómo valoran al sucesor de Vladi.

“Creo que es una buena apuesta del Saprissa porque necesitan un técnico que en poco tiempo dé resultados; Hernán lo puede hacer, porque le toca fibras sensibles al saprissismo; hablar de Hernán es hablar de uno de los íconos y referentes del club, es una leyenda”, dijo Anthony Porras de Columbia.

Hernán Medford estuvo muy sonriente en su presentación con Saprissa (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Daniel Jiménez de Teletica fue otro de los comunicadores que conversó con La Teja y que también aprueba la llegada de Medford.

“Hablar de Medford es palabras mayores en Tibás, así que creo que fue una muy buena decisión por parte de la dirigencia traer un técnico que ya tiene muchísima madurez, experiencia; su currículum habla por sí solo”, comentó.

Medford volvió a Saprissa tras 20 años (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Me parece una muy buena contratación la que ha hecho el Saprissa; quizás estaba en el radar de algunos morados, en otros no. Hace rato tenía que regresar Medford; tiene ese ADN, conoce bien al equipo, sabe lo que es enfrentar torneos importantes, entonces Saprissa hace un muy buen esfuerzo económico para traer un técnico que en un momento los llevó a la gloria internacional”, aseguró Estefan Monge de la Extra.

Milton Montenegro de La Nación es otro de los periodistas que habló con La Teja para darnos su criterio sobre el Pelícano.

“No sé si el ideal, pero es bueno. Hernán es un técnico que tiene experiencia, trayectoria, que ha sido ganador, ha tenido varios títulos y Saprissa necesita eso, dar un cambio de timón; la afición ya no estaba contenta con Vladimir”, acotó.