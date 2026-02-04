Geiner Segura revela si se ve como sucesor de Medford en el banquillo del Saprissa y explica su regreso como asistente

La vuelta de Hernán Medford al Saprissa luego de dos décadas de espera vino con un inesperado regreso de Geiner Segura al banquillo de un club grande, no obstante de una forma inesperada, siendo el segundo detrás del Pelícano.

Durante su paso por Alajuelense, a Segura siempre se le vinculó como un posible relevo de Andrés Carevic, en su momento con el que hizo una mancuerna ganadora con los manudos, y es por esto que La Teja le hizo la pregunta directa a Geiner sobre si se vería con la capacidad y como una opción real a futuro para ser contemplado como técnico morado.

Geiner Segura es el asistente de Hernán Medford en Saprissa (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Ahorita yo vengo como auxiliar, el futuro no lo sabemos; lo que sí es que estoy muy agradecido con el cuerpo técnico de acá, con todos y voy a hacer todo lo humanamente posible para que los objetivos se logren como tiene que ser”, relató Segura.

Pese a todo, en ningún momento descartó o negó querer ser en un futuro la cabeza del cuerpo técnico de la institución morada.

Habilitado. Según confirmó la Unafut a este medio “Don Hernán Medford ya está habilitado para dirigir mañana (jueves)”, en el partido entre Saprissa y Carmelita.

“En el futuro veremos, ya que ustedes me conocen y saben cómo manejo mis principios, ahorita lo más importante es el presente, más allá del futuro y el presente es que hay mucho trabajo que hacer y vamos a tratar de hacerlo como equipo para que los logros, que son lo más importante acá en Saprissa, que todos queremos ver a un Saprissa nuevamente campeón, y vamos a trabajar para lograrlo”, añadió ante la pregunta.

Segura es un entrenador que quedará marcado en la historia del fútbol de Costa Rica por la gesta histórica que logró con el Club Sport Cartaginés en julio del 2022, siendo el responsable de romper la maldición de más de 80 años de sequía de los brumosos, en ese entonces ante la Liga, un equipo con el que también logró mucho.

En Alajuela, como asistente de Carevic, consiguió alzar la copa 30, que los manudos llevaban siete años esperando, para meses después, ante su ahora club, Saprissa, alzar la Liga Concacaf, ahora Copa Centroamericana.

Su vuelta como asistente técnico

Medford volvió a Saprissa tras 20 años (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Luego de salir de Alajuelense, a Geiner le parecía que se había ya consolidado como un primer entrenador; sin embargo, luego de tiempos irregulares, vuelve, como asistente de Hernán.

“Cuando a usted lo llama un equipo como Saprissa, pues es la ilusión de toda persona estar en un club grande, así que agradecerle a Hernán, a Erick Lonis, que hicieron posible esta llegada”, afirmó Geiner.

Pese a su preparación, Segura explicó con más profundidad sus motivos para dejar de lado su estatus como técnico para asistir a Medford.

“A través de mi carrera siempre digo que Dios lo usa a uno como herramienta en diferentes situaciones de la vida; yo creo que esta es una como la que tomé en cierto momento de también ser asistente y creo que lo más importante es que uno como profesional sienta que da lo mejor en el campo que uno esté, más que eso es agradecimiento a la institución, a la afición por haberme aceptado en un trabajo que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad”, acotó.

“De igual manera, creo que a través de la vida he aprendido que si alguien le pide a uno la colaboración, hay que darla, y me siento capacitado para lo que Hernán, como cabeza, nos pida como colaboradores para llegar a los objetivos”, dijo.

Saprissa presentó de forma oficial a Hernán Medford que llega junto a Geiner Segura de asistente (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Para Segura, estar en el Monstruo es una gran oportunidad para aprender.

“Llegar a una institución como lo es Saprissa a todos nos gustaría porque no solo uno viene a aportar, sino que también a aprender y sobre todo darle alegría a esta gran afición. Nos seguiremos preparando, siendo herramientas que Dios usa; uno en estos momentos es colaborador de un gran cuerpo técnico, de una persona de mucho cartel, y en otro momento veremos qué tiene Dios para uno”, comentó.

El debut del nuevo cuerpo técnico

Geiner Segura junto con Hernán Medford tendrán su debut como cuerpo técnico oficial de los morados este jueves cuando reciban a Carmelita, equipo que actualmente está en segunda división, por la ida de cuartos de final del torneo de Copa, a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa.

Por el certamen nacional, su debut será también en la Cueva este fin de semana ante el San Carlos de Paté Centeno, el domingo a las 3 p.m.