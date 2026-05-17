Uno de los DJ’s más queridos del país sufre dolorosa pérdida

El reconocido DJ costarricense Eduardo Nova Arismendi, mejor conocido como DJ Cuilo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras dar a conocer el fallecimiento de su hermano mayor, Guido Mata Campos.

La noticia fue compartida por el artista por medio de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje que rápidamente generó decenas de reacciones y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y amigos.

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“Te amo, hermano y papá. Gracias por todo. Una excelente persona que no merecía partir ahorita, pero así lo mandó Dios. Vuela alto. Te voy a extrañar mucho, siempre vas a estar en mi corazón. Mi hermano mayor falleció”, escribió el DJ.

El Dj dejó varios mensajes en Instagram.captura (dj cuilo /dj cuilo)

En la foto DJ Cuilo. captura (dj cuilo /dj cuilo)

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Debido al difícil momento familiar, Cuilo también informó que no podrá asistir a varios de los eventos y presentaciones que tenía programados durante estos días.

“No me podré presentar, espero verlos pronto. Gracias por tanto cariño en un momento muy difícil, los amo”, agregó.

Además, el DJ aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores sobre la importancia de demostrar cariño a las personas cercanas.

“Qué duro cuando uno menos lo piensa. Por eso siempre den un abrazo, un ‘te quiero’ a las personas queridas nunca es malo. En cualquier momento puede ser que después nos agarre tarde”, comentó.

Las publicaciones se llenaron de mensajes de solidaridad y apoyo para el reconocido artista nacional en este complicado momento.

De parte del equipo de La Teja enviamos nuestras condolencias a DJ Cuilo, así como a todos sus familiares y seres queridos.