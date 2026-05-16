Cantante nacional se robó las miradas durante concierto de Bersuit Vergarabat

Percance estuvo presente en el concierto de la banda argentina, (Ronny Yax/Cortesía/La Nación)

El cantante costarricense Esteban Ramírez se robó gran parte de las miradas durante el esperado concierto de Bersuit Vergarabat en México, luego de subir al escenario y compartir un especial momento con la reconocida agrupación argentina.

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El vocalista de Percance emocionó a los asistentes, quienes no dejaron de cantar y celebrar su aparición durante la noche en el Teatro Metropolitan, en Ciudad de México (CDMX).

Aunque la agrupación nacional fue la encargada de abrir el concierto, la sorpresa llegó después, cuando los argentinos invitaron a Esteban a interpretar una de sus canciones.

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Ramírez compartió el emocionante momento por medio de las redes sociales de Percance, donde se le ve brincando, bailando y hasta animando al público junto a los integrantes de Bersuit Vergarabat, mientras lucía una llamativa camisa roja.

Bersuit Vergarabat compartio escenario con Percance. (Cortesía House of Artists)

“¡Devolvé la bolsa! No solo les abrimos, también me invitaron a cantar con ellos anoche en el Metropolitan. Qué momento más inolvidable. Larga vida a Bersuit”, escribieron junto al video.

Esteban Ramírez vivió una noche inolvidable al cantar junto a Bersuit Vergarabat.

Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación de mensajes positivos y felicitaciones para el cantante nacional.

“Somos tantos los que nos alegramos con esas noches épicas”, “Gracias, Esteban, por ser ejemplo de no dejar de luchar por los sueños” y “Qué bueno ver ticos triunfar fuera de las fronteras”, fueron parte de los comentarios que recibió.