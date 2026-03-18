Grupo Firme podría complicar una sorpresa que Percance les tenía lista a los ticos

Esteban Ramírez, vocalista de Percance, expresó su preocupación por la coincidencia entre la presentación de su banda y el concierto de Grupo Firme, una situación que podría impactar tanto la asistencia como la logística del evento gratuito previsto en La Sabana.

El artista aseguró que se siente entusiasmado por regresar a los escenarios en Costa Rica tras dos años sin presentarse en el país; sin embargo, reconoció que esta coincidencia podría afectar la sorpresa que tenían preparada para su público.

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“Estoy muy emocionado al ver que tendremos un concierto gratis en La Sabana, un sábado a las 8:30 p.m., el sábado 28.

“Maes, y empiezo a ver comentarios de que es el mismo día del concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional”, comentó el artista.

Esteban Ramírez está preocupado tras la coincidencia entre los conciertos. (Facebook Vive Latino/La Nación)

Preocupación por asistencia y sonido

Ramírez también señaló su inquietud por el impacto que podría generar la cercanía entre ambos escenarios, especialmente en la calidad del sonido y la experiencia del público, por lo que ya planteó al Festival Internacional de las Artes la posibilidad de adelantar el horario del evento.

A pesar de la situación, Percance mantiene su entusiasmo por reencontrarse con su público.

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“De todos modos quiero que sepan que estoy muy emocionado de volver a tocar allá”, agregó.

Grupo Firme se presentará en Costa Rica el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. (MAYELA LOPEZ)