Uno de los influencers más guapos del mundo anda de paseo en Costa Rica y lo presume a sus millones de seguidores

El modelo Jay Alvarrez es muy seguido por mostrarse haciendo deportes extremos no solo por su belleza. (redes/Instagram)

El modelo e influencer Jay Alvarrez se escapó unos días a Costa Rica y, como era de esperarse, no perdió la oportunidad de presumirlo en sus redes sociales.

El guapo, seguido por más de 8 millones de personas solo en Instagram, compartió varias fotos de su llegada a la playa, al parecer en la zona de Guanacaste, donde dejó ver que viene listo para disfrutar del sol, el mar y la pura vida.

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Jay Alvarrez llegó este miércoles a Costa Rica y así lo evidenció en sus redes. (redes/Instagram)

Junto a las imágenes escribió: “Quick side quest to Costa Rica. Pura vida”, que en español significa algo así como “Una escapadita rápida a Costa Rica. Pura vida”.

Como era de esperarse, las publicaciones no tardaron en llenarse de reacciones, sobre todo de ticos orgullosos de ver cómo una figura internacional disfruta de las bellezas del país.

Jay es seguido además no solo por su belleza sino porque le encantan los deportes extremos, cuyas imágenes comparte em sus redes.

El modelo e influencer está encantado con lo poco que ha conocido de Costa Rica. (redes/Instagram)

Y es que Costa Rica sigue siendo parada obligatoria para famosos que buscan desconectarse, relajarse y, de paso, regalarle a sus seguidores paisajes y atardeceres impresionantes que solo aquí se disfrutan.

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Jay se hizo famoso por su estilo de vida “de ensueño”: viajes a lugares exóticos, playas paradisíacas, deportes extremos (como clavados desde acantilados) y contenido muy visual, casi cinematográfico. Durante un tiempo también fue muy mediático por su relación con la modelo Alexis Ren, con quien protagonizó fotos y videos que se hicieron virales.