Reconocida modelo tica sale en el nuevo video de Mau y Ricky Montaner grabado en Costa Rica

Mau y Ricky grabaron en Flamingo, Guanacaste, el video de su nueva canción "Te quiero". (redes/Instagram)

En el nuevo video musical del dúo venezolano Mau y Ricky Montaner destaca la participación de una modelo costarricense, quien vuelve a captar miradas en una producción internacional de alto nivel.

No se trata de su primera experiencia frente a las cámaras de grandes artistas, ya que años atrás ya había mostrado su belleza y profesionalismo en un videoclip de otro reconocido cantante latino.

El tema, titulado “Te Quiero”, fue estrenado este 11 de febrero y fue grabado en Costa Rica, país que los hijos de Ricardo Montaner eligieron como escenario para dar vida a esta fiesta musical.

Este video de Mau y Ricky se grabó en Costa Rica

El videoclip presenta a los artistas en un ambiente relajado y festivo, con sol, playa y una animada fiesta de piscina, donde varias modelos aparecen bailando en traje de baño.

Entre ellas destaca la belleza de Fiorella Arbenz, una de las figuras costarricenses con mayor proyección internacional, quien a sus 32 años continúa consolidando su carrera en la industria del modelaje y la publicidad.

La modelo costarricense Fiorella Arbenz sale en el video musical de Mau y Ricky que se grabó en Flamingo, Guanacaste. (redes/Instagram)

Su nombre no es ajeno al mundo musical, pues en 2017, Fiorella formó parte del video de la canción “Señorita”, del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, experiencia que marcó un hito importante en su trayectoria.

Además, en el año 2020 se dio a conocer que mantuvo una relación con el mediocampista inglés Jack Harrison del Leeds United.

Fiorella Arbenz es realmente espectacular y ya había participado antes en un video de Arjona. (redes/Instagram)

Despedida incluida

Los hermanos Montaner visitaron Costa Rica en diciembre pasado para realizar las grabaciones del video. Durante su estadía, además del trabajo musical, acompañaron a su productor de nombre John, quien celebraba su despedida de soltero en el país.

Ricky Montaner incluso compartió con sus seguidores imágenes del amanecer que los recibió, con el mar y la playa como fondo, confirmando que se encontraban en Flamingo.

La modelo costarricense sale muy de cerca a Mau y Ricky. (redes/Instagram)

A la celebración también se sumó Camilo, cuñado de los artistas, quien viajó al país para ser parte del festejo del productor.

La participación de Fiorella Arbenz en este videoclip no solo refuerza su crecimiento profesional, sino que también vuelve a posicionar a Costa Rica como un destino atractivo para producciones musicales internacionales, combinando talento local, paisajes naturales y una industria audiovisual en constante crecimiento.

Fiorella Arbenz se dedica al modelaje desde que tenía 18 años. (redes/Instagram)

La producción se realizó en la provincia de Guanacaste, una zona que, según han expresado los propios cantantes, ocupa un lugar especial en su corazón por su belleza natural y el cariño que siempre han recibido del público costarricense.

Para anunciar el lanzamiento, Mau y Ricky compartieron un mensaje en sus redes sociales en el que destacaron el trabajo realizado y el vínculo que los une con el país.

“Trabajo honesto. Ya salió el video de ‘Te Quiero en YouTube’. Lo hicimos con un equipo increíble en Costa Rica, lugar que amamos con locura y que abrazó nuestra música desde el principio”, publicaron.