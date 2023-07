Uno de los integrantes de Percance confesó por qué se siente tan decepcionado

Esteban Ramírez durante su participación con el grupo nacional Percance. Foto: Albert Marín. (Albert Marin)

El cantante Esteban Ramírez, de la banda Percance, quedó sorprendido y muy triste a la vez, al ver quién visitó su local, ubicado en La Fortuna de San Carlos.

Mediante la cuenta de su negocio en TikTok, Esteban compartió un video en el que les contó a sus seguidores sobre el artista musical que había visitado su local.

“Este es Willy Rodríguez, el famoso cantante de Cultura Profética y está en Magma, en mi mercadito, en mi negocio, en La Fortuna ‘¿Y dónde estoy yo?’ En San José.’¿Qué estoy haciendo en San José?’, porque no estuve ahí en ese momento?”, dijo muy decepcionado.

Un poco más tranquilo contó que el famoso intérprete de “Ilegal”, compartió que estaba en su negocito, y varios de los asistentes aprovecharon para tomarse una foto con Willy.

“Buena nota por las personas que se tomaron foto con Willy. Lo que más me duele es que nosotros hemos tocado varías veces juntos, especialmente en México, pero nunca hemos podido hablar bien y hoy que estaba en mi negocio me le hubiera podido acercar en paz, sentarme en la mesa y saludarlo. Y mientras una cosa llevaba a la otra, yo le decía: ’Mae, ¿Por qué no hacemos una colaboración con Percance y Cultura?’ El acoso normal, es más, estaríamos en las aguas termales tomandonos unas frías, pero no, yo decidí no estar en el negocio”, contó el muchacho.

Willy Rodríguez es parte de la banda de reggae de Cultura Profética, él y los otros integrantes son bastantes conocidos por sus conocidas piezas como: “Un deseo” y “Para estar”, entre otras.