Uno ganó platica, otro nada y una quedó en veremos en ¿Quién quiere ser millonario?

Pablo Ramírez cayó muy bien y se fue con platica. Cortesía Teletica.

El especial de cine de “¿Quién quiere ser millonario?” no pudo estar más variado en cuanto premios.

Rafael Saborío no pudo llegar a la primera zona segura porque se quedó en la pregunta cuatro, lo cual lo mandó para la casa sin un cinco, a pesar de ser un gran conocedor del tema. En el otro extremo, Pablo Ramírez logró hacerse de dos millones de colones.

Quedó pendiente la participación de Eliana Alvarado, quien iba por tres millones y se acabó la hora del programa, tendrá que regresar la próxima semana con tres comodines disponibles, a ver cuánto le toca.

Rafael Saborío solo se llevó la experiencia de haber participado. Cortesía Teletica.

Pablo, un administrador de empresas, llegó hasta el escalón 10, en el que le preguntaron por el nombre de la autobiografía del actor Kirk Douglas.

Como ya no tenía comodines, optó por retirarse y no batear, porque le habría salido más caro el caldo que los huevos si quedaba con solo medio millón.

“No quise arriesgarme, más que don Ignacio me dijo que la persona anterior había fallado con la videollamada. Entonces como el último comodín no me ayudó, preferí retirarme, era un riesgo”, dijo al finalizar su participación.

La respuesta correcta era “The Ragman’s Son” (en español se ha editado con el título “El hijo del trapeador”).

Ramírez, vecino de Lomas de Ayarco, contó que es un fiebre del cine y de la televisión; tanto que en el 2016 estuvo en la gala de los premios Emmy gracias a una rifa que hicieron en su trabajo y se ganó.

Sobre su participación en ¿Quién quiere ser millonario? comentó que fue un sueño cumplido y que aprovechará la plata para irse a pasear con sus papás a Europa.

“Es una experiencia que queda para toda la vida, uno no se imagina jamás cómo es estar en un set y ver el detrás de cámaras, tampoco cómo manejar los nervios porque aunque uno conoce, el cine es muy amplio; no quería que me pasara lo del muchacho de la piedra (que dijo que las piedras cantan) por los nervios de estar ahí”, dijo.

A Pablo le tocó una pregunta sobre la película “Love hard”, de Hernán Jiménez, la cual es un pegue mundial en Netflix y comentó que iba bien afilado con el tema.

“Había visto una entrevista que le hizo don Ignacio a Hernán y también lo sigo en redes sociales, entonces sabía muy bien la respuesta, porque le ha ido muy bien con la vistas”, agregó.