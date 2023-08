¡Uy! Experiodista de De boca en boca revela intimidades de lo que pasa dentro de Teletica

El periodista Luis Miguel Rojas sigue usando sus redes para hablar mal del canal donde trabajó. Instagram

El periodista Luis Miguel Rojas sigue tirándole a Teletica luego de dejar de trabajar para el programa De boca en boca.

El comunicador, conocido como “Venenito”, hizo unas historias en su cuenta de Instagram la noche del lunes para hablar de algunas noticias de la farándula, como la no muerte del cantante José Luis Perales, así como, del nuevo reality de Miss Costa Rica, “Camino a la corona”.

Al hablar de dicho programa, que se estrenó este lunes a las 5 p.m., mencionó que eso no es un reality sino más bien un montaje y señaló que en Teletica no son buenos haciendo ese tipo de producciones.

“¿Ustedes saben que es un reality show?. Es un show de realidad, de algo que sucede en el momento, algo que no es planeado, algo que sucede y que va pues fluyendo, en canal 7 no, eso sí les critico. A mí no me gusta criticar, pero no son muy buenos con el tema de los reality, cómo hacer reality, siempre prefieren hacer las cosas como montadas o armadas y la verdad eso el público lo nota”, mencionó en su historia.

Luis Miguel Rojas le tiró con todo a Teletica

Luego, en otras historias siguió diciendo: “Aquí las güilas como que se agarran, se agarran ahí, según ellas, y que luego les gritan cómo tienen que hacer las cosas, las maes lloran, yo sé que eso pasa (que es montado)”.

Luis Miguel salió de Teletica en julio luego que se le venciera un contrato provisional por cuatro meses que tenía, según nos confirmó la productora Vivian Peraza de De boca en boca.

Justamente después de su salida del canal de La Sabana, hizo uso de sus redes para decir que no volverá a trabajar en televisión, a menos de que le paguen una millonada y sea para presentar su propio programa, porque ya no podía seguir lidiando “con gente estúpida, yo no puedo ligar con egos, yo no puedo, al menos en un medio de comunicación”, dijo esa vez.

En otra ocasión también contó en su cuenta de Instagram lo que le hizo Keylor Navas en el concierto de Christian Nodal, de obligarlo a borrar unos videos suyos, porque según dijo abiertamente, lo hacía ahí porque en el canal no lo dejaban hablar de tema.

