Periodista al que Keylor Navas enjachó en concierto de Christian Nodal ya no está en Teletica

Luis Miguel Rojas ya no forma parte de De boca en boca. Instagram.

El periodista Luis Miguel Rojas, al que Keylor Navas obligó a borrar unos videos suyos durante el concierto de Christian Nodal, ya no trabaja más para Teletica.

El reportero, conocido como Venenito desde que lo bautizó así la presentadora Cristiana Nassar cuando trabajaron juntos en el programa Divas, de canal 8, ya no forma parte del equipo de De boca en boca.

El mismo generaleño confirmó su salida de canal 7 en su cuenta de Instagram y aclaró que no fue porque lo despidieran, sino porque ya se venció su contrato, que era por solo cuatro meses.

Rojas mencionó que la televisora le ofreció quedarse por más tiempo, pero que él no quiso y que por eso se regresó a vivir a Pérez Zeledón con su familia.

La productora de De boca en boca, Vivian Peraza, aclaró a La Teja que la salida del periodista se debe a que solo fue contratado por unos meses debido a que los reporteros Minerva Rojas y Wálter Obando debían ejercer otras funciones en el programa Spelling Bee y necesitaba rellenar esas plazas.

“Tengo dos periodistas actualmente que eran de De boca en boca trabajando para Spelling Bee, entonces, tuve que sustituirlos por Adison González y Luis Miguel Rojas y su contrato terminó con el fin de temporada de Spelling que, aunque al aire no ha terminado, ya internamente terminamos las grabaciones”, explicó Peraza.

Keylor Navas y sus amigos compartieron con el cantante Christian Nodal en el concierto que dio en el Estadio Nacional en junio. Instagram.

Durante las pasadas vacaciones de 15 días del periodo escolar, en la televisora aprovecharon ese tiempo libre para terminar de grabar el programa de deletreo, pero no será hasta en agosto cuando se sepa quién fue el niño ganador.

La productora de Teletica Formatos además aclaró que a Adison sí se le amplió el contrato y seguirá en De boca en boca porque en setiembre iniciará Nace una Estrella y necesitan periodistas para que cubran este nuevo formato.

Nada que ver

Peraza aclaró que el tema pasado con Keylor Navas no tuvo nada que ver con la decisión que Rojas ya no forme parte de la televisora y que fue simplemente que ya caducó su contrato con la empresa.

Luis Miguel había contado en su cuenta de Instagram que el día del concierto de Nodal (17 de junio en Pedregal) se topó al portero Keylor Navas y lo empezó a grabar con su celular; sin embargo, este se le acercó y le dijo que parara de grabarlo y que hasta lo obligó a borrar los videos de hasta la carpeta de eliminados.

“Me pasó algo con un futbolista, bueno con Keylor Navas, ya que en el programa no puedo decirlo, vamos a ver cómo se los cuento, cómo se los digo. Resulta que el mae se molestó conmigo, porque yo estaba, no como que se molestó conmigo, sino que me dijo algo muy extraño. Yo estaba como en una parte más privada, solo, sin camarógrafo y sin nada y veo que vienen puros futbolistas, Bolaños, Saborío, Andrea Salas, Keylor Navas, bueno ahí yo tengo los videos, entonces yo hecho a grabar, pero todo el mundo estaba grabando ahí, era como gente de la producción, entonces yo tengo el teléfono encendido y hago como ‘hola, ¡pura vida!’”.

Keylor Navas y su esposa Andrea Salas fueron al concierto, pero entraron por una zona exclusiva para que casi nadie los viera. Instagram

“Me dijo: ‘para un momento’ y yo dejé de grabar. Me dice, y estoy diciendo esto no por nada malo, solo les estoy contado cómo estuvo la noche”, dijo el periodista.

El reportero agregó que después de saludarlo, Navas le respondió: “Si vas a grabar a una persona, primero tienes que preguntarle si está de acuerdo” y después fue cuando lo hizo borrar todo.