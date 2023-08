Periodista Luis Miguel Rojas no volverá a la tele porque no puede lidiar con “gente estúpida y egos”

Luis Miguel Rojas terminó su contrato con Teletica el mes pasado y por eso ya no está en De boca en boca. Instagram

El periodista Luis Miguel Rojas, el mismo que enjachó Keylor Navas en un concierto y quien recientemente dejó de trabajar en De Boca en Boca, aseguró que nunca más volverá a trabajar en televisión.

Lo que más sorprendió fueron las razones que dio del por qué su etapa en tele ya pasó y no lo volverán a ver en la pantalla.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde dijo que está cansado de lidiar con “gente estúpida” y con el “ego” de algunos. ¿Se refiere a los famositicos?

El generaleño puso una cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y una persona le consultó sobre este tema a lo que respondió:

“Diría que me cansé. Ahora que yo me fui, que renuncié al canal, mis jefas saben que yo se los dije, yo les dije: ‘ustedes de verdad hagan todo el esfuerzo, sigan trabajando’, pero yo Luis Miguel no me siento preparado, no me siento que doy el 100%, porque yo ya no puedo”.

“Yo ya no puedo lidiar con gente estúpida, yo no puedo ligar con egos, yo no puedo, al menos en un medio de comunicación”, mencionó.

El día del concierto de Christian Nodal en junio pasado el arquero tuvo un altercado con el experiodista de De boca en boca. Instagram

El comunicador contó que además está por abrirse un restaurante en el centro de Pérez Zeledón y que ahora está enfocado con eso y que, además, en su propio negocio él puede medir su tiempo a su antojo.

“Estoy con muchas cosas pendientes, pero es mi proyecto, estoy con mi plata, mis cosas, mi tiempo, o sea, si mañana me da la gana de desayunar a las 10 a.m. o a las 7 a.m. yo lo decido, no tengo a alguien que me esté jodiendo”, agregó en la historia.

Rojas aseguró que solo volvería a la televisión si le ofrecen mucho dinero y si es para presentar un programa.

También dijo en otra historia que la gente le ha dicho mucho que extrañan sus notas en De boca en boca y que hasta el mismo personal de Teletica se lo ha hecho saber.