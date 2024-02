¿Va para el Festival Picnic este sábado? Pele el ojo a lo que dice la producción

Al Festival Picnic asisten miles de personas. (Jorge Navarro para La Nación)

Si usted está entre las miles de personas que irán este sábado a la segunda fecha del Festival Picnic, preste bastante atención a esta serie de advertencias y recomendaciones que hizo la productora Jogo este viernes.

La organización del festival confirmó que la apertura de puertas del Centro de Eventos Pedregal –recinto del Picnic– será al mediodía y hasta las 9 de la noche. Después de esa hora, nadie podrá ingresar.

Jogo también recalcó que Picnic es solo para mayores de 18 años por lo que se estará solicitando, sin excepción, la cédula de identidad al momento del ingreso.

“Para poder entrar al festival, es necesario mostrar su respectiva entrada y contar con un documento de identidad en buen estado, dado que es un evento exclusivo para personas mayores de 18 años. Los accesos estarán identificados debidamente para los asistentes, según su localidad”, destacó la productora.

La organización también hizo un llamado para que los asistentes usen transporte público o viajen en carros compartidos para mitigar las presas que se hacen en los alrededores de Pedregal ante la gran cantidad de público.

Entre las opciones habilitadas está el servicio de tren con un primer servicio hacia Pedregal a las 11:30 de la mañana y un último servicio hacia San José a la 1:30 de la mañana.

J Balvin se presentará este sábado en el Festival Picnic.

No entran

Otra cosa que debe tomar en cuenta es que objetos como cigarrillos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas, selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras, objetos punzocortantes, armas de fuego, bolsos o salveques grandes y termos, están prohibidos.

Respecto a la alimentación, la productora recordó que habrá más de 30 opciones de lugares para comer, así como barras de bebidas distribuidas a lo largo del centro de eventos.

Jogo confirmó que aún quedan pocas entradas disponibles. Los únicos boletos son en localidad general y cuestan 75 mil rojitos.

The Offspring, J Balvin, Alejandro Fernández, Myke Towers, Darell, Aterciopelados, Los Auténticos Decadentes, Rels B, Nicky Romero, Alan Walker, Los Pericos, Paul Van Dyk, León Larregui, Rawayana, Alexis & Fido, Timo, Soley, The Saint Cecilia, Jürgen Dorsam, Disto, Gimario, Entre Líneas, Ale Q, Jessi G, Ale Mora, Kadeho, Capmany, Diego C, Maxx, Juanpa, Dani Gómez, Islas y Malas Costumbres, son el cartel de artistas de la segunda fecha del Picnic.