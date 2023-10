Valery Álvarez habló de su condición de salud tras salir de Nace una estrella

Valery Álvarez se tuvo que ir a reto con dos de sus compañeras y al final salió eliminada. (Lilly Arce Robles.)

Poco antes de terminar la quinta gala de Nace una estrella, la participante Valery Álvarez sufrió un quebranto de salud que generó que la gente del programa pidiera una ambulancia para que la valoraran y que fuera al reto acompañada de alguien de la producción, pues no podía mantenerse de pie.

Ella empezó a sentir molestias por una vieja lesión en su rodilla y, según dijo al programa De boca en boca, ya este lunes se siente un poco mejor, aunque con mucho dolor.

“Ya seguimos un poco mejor, seguimos con mucho dolor realmente, con muchas medicinas y bueno, con vendaje, que eso es lo que me ayuda a lograr caminar un poquito más, entonces vamos bien, echando pa’ lante”, dijo en el programa donde llegó a despedirse de sus seguidores.

Jenny Gómez consoló a Valery al escuchar que debía abandonar la competencia. (Lilly Arce Robles.)

La joven, vecina de Grecia, también explicó al medio Teletica.com que ella tiene un problema de ligamentos y que cuando estaba en camerinos, viendo la presentación de sus compañeros, la rodilla se le desmontó y eso generó la inflamación.

“Yo tengo un problema en la rodilla. No tengo ligamentos. Necesito pasar por una operación y llevo de esperarla como cinco años. Entonces, por mucho peso, por estrés y otros factores, mi rodilla se desmonta. Y ayer, cuando estaba viendo las presentaciones de mis compañeros, se me desmontó y empecé a sentir mucho dolor y se me empezó a inflamar mucho. Esto me pasa a cada rato, en la audición me pasó, el domingo pasado me tuve que agarrar de César porque tenía la rodilla desmontada”, dijo al medio de Teletica.

En la gala de despedida ella cantó el tema “Creo en mí” y su año memorable fue el 2016, cuando se enteró que tiene tiroides y que por eso se dio su aumento de peso.