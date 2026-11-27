Vanessa González, cantante nacional, contó este jueves pasó todo el día tratando de arreglar su carro. (redes/Instagram)

La cantante Vanessa González pasó un muy mal rato luego de que delincuentes le quebraron uno de los vidrios de su carro para robarle varias pertenencias después de una presentación musical en un centro comercial.

Tras contar lo ocurrido, la artista conversó con La Teja y detalló cuáles fueron los artículos que se llevaron los antisociales.

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Según explicó, por dicha las pérdidas no fueron tantas, aunque sí le quitaron varias cosas que tenía en el vehículo.

“Por dicha no fue mucho, se llevaron una maleta con dos pares de zapatos, unos anteojos, unos audífonos in ear y una máquina aspiradora de zacate”, contó.

Vanessa reconoció que aunque se trataba de objetos materiales que eventualmente podía recuperar, lo que más le afectó fue la angustia de enfrentarse a una situación así y de no saber cómo proceder.

“Gracias a Dios no fue mucho y pues las cosas materiales se recuperan, pero sí fue muy angustiante el saber cómo proceder en esa situación”, expresó.

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La cantante había contado que, tras descubrir el daño en su vehículo, se puso muy nerviosa y hasta pidió orientación a sus seguidores sobre los pasos que debía seguir.

Finalmente, recibió ayuda de las autoridades y tuvo que acudir al Organismo de Investigación Judicial para presentar la denuncia, pero hasta el momento no han dado con el ladrón.