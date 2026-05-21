Vanessa Trump revela que padece cáncer y esta fue la sentida petición que hizo

Vanessa Trump, exnuera de Donald Trump, sorprendió a sus seguidores tras anunciar públicamente que padece cáncer de mama.
La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a circular en distintos medios internacionales.
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En el mensaje, la actriz y exmodelo estadounidense explicó que actualmente trabaja junto con especialistas médicos para enfrentar el proceso.
“Si bien esto es una noticia que nadie espera, estoy trabajando estrechamente con mi equipo médico en un plan de tratamiento. Me gustaría agradecer a mis médicos por realizarme un procedimiento a principios de esta semana”, escribió.
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Pidió privacidad para enfocarse en su salud
Además, Vanessa aseguró que se mantiene optimista gracias al apoyo de sus seres queridos y las personas más cercanas a su entorno.
“Me mantengo concentrada y esperanzada mientras estoy rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y los más cercanos a mí”, agregó.
Vanessa también pidió respeto y privacidad durante esta etapa, pues aseguró que su prioridad actualmente es enfocarse completamente en su salud y recuperación.
La actriz estuvo casada con Donald Trump Jr. durante 12 años. La relación terminó en 2018 y ambos tienen cinco hijos en común.
Vanessa aún conserva en redes sociales el apellido Trump.