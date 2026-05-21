Vanessa Trump revela que padece cáncer y esta fue la sentida petición que hizo

Vanessa Trump, exnuera de Donald Trump, sorprendió a sus seguidores tras anunciar públicamente que padece cáncer de mama.

La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a circular en distintos medios internacionales.

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En el mensaje, la actriz y exmodelo estadounidense explicó que actualmente trabaja junto con especialistas médicos para enfrentar el proceso.

Donald Trump junto a su primogénito y Vanessa Trump. Foto: RHONA WISE (RHONA WISE)

“Si bien esto es una noticia que nadie espera, estoy trabajando estrechamente con mi equipo médico en un plan de tratamiento. Me gustaría agradecer a mis médicos por realizarme un procedimiento a principios de esta semana”, escribió.

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Pidió privacidad para enfocarse en su salud

Además, Vanessa aseguró que se mantiene optimista gracias al apoyo de sus seres queridos y las personas más cercanas a su entorno.

“Me mantengo concentrada y esperanzada mientras estoy rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y los más cercanos a mí”, agregó.

Vanessa Trump aún conserva el apellido de casada. (Vanessa Trump/Instagram)

Vanessa también pidió respeto y privacidad durante esta etapa, pues aseguró que su prioridad actualmente es enfocarse completamente en su salud y recuperación.

La actriz estuvo casada con Donald Trump Jr. durante 12 años. La relación terminó en 2018 y ambos tienen cinco hijos en común.

Vanessa aún conserva en redes sociales el apellido Trump.